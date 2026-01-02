Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Một người tử vong trong khu vực nghĩa trang ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 2/1/2026 11:25 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Người đàn ông nằm bất động cạnh chiếc xe máy trong khu vực nghĩa trang Triều Châu ở TP.HCM. Dù được lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 2/1, Công an TP.HCM đã bàn giao thi thể người đàn ông cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, đêm 1/1, lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM phát hiện người đàn ông nằm bất động tại khu vực nghĩa trang Triều Châu.

Tu vong anh 1

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Tại hiện trường, có một xe máy, nghi của nạn nhân.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người đàn ông đi xe máy trên đường hẻm, khi qua khu vực nghĩa trang kể trên thì tự té ngã và tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.H. (47 tuổi, ngụ TPHCM).

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/mot-nguoi-tu-vong-trong-khu-vuc-nghia-trang-o-tphcm-post1809722.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Tử vong TP.HCM Nghĩa trang TP.HCM người đàn ông

