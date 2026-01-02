Một người tử vong, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc ở Sơn La

Một người tử vong, 5 người đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi phải nhập viện sau khi ăn hoa quả, sữa chua do người thân mua về.

Vào khoảng 17h, ngày 31/12/2025, tại nhà bà Lò Thị Phiêu, ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La có ăn hoa quả và sữa chua do người chú ruột đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ lễ.

Sau khi ăn, khoảng hơn 20h tối cùng ngày, 3 cháu là Lò Thuỳ Chi, Lò Trọng Tiến, Lò Trọng Tấn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Ngay sau đó, gia đình đã đưa các cháu đi cấp cứu tại điểm trạm y tế xã Mường Giôn (Trạm y tế xã Pá Ma Pha Khinh cũ) để cấp cứu. Do tình trạng diễn biến nặng, Trạm y tế đã chuyển 3 cháu đến bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi cấp cấp, cháu Lò Trọng Tấn (sinh năm 2022) đã tử vong.

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tich UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn.

Đến 3h sáng ngày 1/1/2026, bà Lò Thị Phiêu, Lò Thị Chở và Lò Vĩnh Hưng tiếp tục xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và đã được đưa đi bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai để theo dõi sức khỏe.

Bà Lường Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La cho biết, sau khi được thăm khám, 2 người lớn đã được ra viện; hiện còn 4 cháu nhỏ đang tiếp tục được theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Nguyên nhân ngộ độc do đâu, Trung tâm y tế đã lấy mẫu để làm thủ tục xét nghiệm. Lực lượng công an đã vào cuộc để làm rõ vụ việc. Xã cũng đã cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND xuống động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người mất, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan cùng vào cuộc", bà Lường Thị Duyên nói.