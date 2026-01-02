Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Một người tử vong, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc ở Sơn La

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:48 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Một người tử vong, 5 người đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi phải nhập viện sau khi ăn hoa quả, sữa chua do người thân mua về.

Vào khoảng 17h, ngày 31/12/2025, tại nhà bà Lò Thị Phiêu, ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La có ăn hoa quả và sữa chua do người chú ruột đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ lễ.

Sau khi ăn, khoảng hơn 20h tối cùng ngày, 3 cháu là Lò Thuỳ Chi, Lò Trọng Tiến, Lò Trọng Tấn xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi. Ngay sau đó, gia đình đã đưa các cháu đi cấp cứu tại điểm trạm y tế xã Mường Giôn (Trạm y tế xã Pá Ma Pha Khinh cũ) để cấp cứu. Do tình trạng diễn biến nặng, Trạm y tế đã chuyển 3 cháu đến bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi cấp cấp, cháu Lò Trọng Tấn (sinh năm 2022) đã tử vong.

Ngo doc anh 1

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tich UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: TTDV Tổng hợp xã Mường Giôn.

Đến 3h sáng ngày 1/1/2026, bà Lò Thị Phiêu, Lò Thị Chở và Lò Vĩnh Hưng tiếp tục xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và đã được đưa đi bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai để theo dõi sức khỏe.

Bà Lường Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La cho biết, sau khi được thăm khám, 2 người lớn đã được ra viện; hiện còn 4 cháu nhỏ đang tiếp tục được theo dõi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Nguyên nhân ngộ độc do đâu, Trung tâm y tế đã lấy mẫu để làm thủ tục xét nghiệm. Lực lượng công an đã vào cuộc để làm rõ vụ việc. Xã cũng đã cử đồng chí Phó Chủ tịch UBND xuống động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có người mất, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan cùng vào cuộc", bà Lường Thị Duyên nói.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Điều tra vụ gần 100 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cùng một địa điểm.

08:45 23/12/2025

Gần 100 người ngộ độc do nem chua, thịt xá xíu

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, các mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc đã phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong nem chua và thịt xá xíu.

16:40 22/12/2025

Vụ nghi ngộ độc ăn bánh mỳ tại Quảng Ngãi: Thực phẩm nhiễm vi sinh vật

Kết quả kiểm nghiệm của ngành y tế Quảng Ngãi xác định vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ Hồng Vân liên quan đến thực phẩm nhiễm vi sinh vật như Salmonella spp.

06:21 21/12/2025

https://vov.vn/xa-hoi/mot-nguoi-tu-vong-nhieu-nguoi-nhap-vien-nghi-ngo-doc-o-xa-muong-gion-son-la-post1258365.vov

Thanh Thủy/VOV Tây Bắc

Ngộ độc Sơn La tử vong sữa chua xã Mường Giôn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý