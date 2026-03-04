Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vướng dây điện, xe cẩu cháy khiến lái xe tử vong

  • Thứ tư, 4/3/2026 14:32 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Trong quá trình di chuyển cây tại khu vực rừng cây ở xã Hòa Lạc (Hà Nội), xe tải cẩu vướng vào dây điện khiến tài xế tử vong và gây cháy phương tiện.

Xe cau anh 1

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 9h ngày 4/3, tại khu vực rừng cây ở xã Hòa Lạc (TP Hà Nội).

Người dân cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ phát ra sau đó ngọn lửa bùng lên ở xe tải đang di chuyển cây. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Lạc cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã đưa một nạn nhân tử vong ra ngoài. Người này được xác định là anh B.V.G (SN 1990, trú tại xã Hòa Lạc).

Bước đầu xác định, anh G. điều khiển xe tải cẩu đến khu vực trên để di chuyển cây, rồi vướng vào dây điện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

