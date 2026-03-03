Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao vào công trường mở rộng cao tốc, tài xế tử vong tại chỗ

  • Thứ ba, 3/3/2026 16:04 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Xe bán tải đâm vào rào tôn tại khu vực thi công trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi lật ngửa, khiến một người chết, một người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 10h ngày 3/3, trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, khiến hai người thương vong.

Cao toc anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Quang.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết không có mưa, mặt đường khô. Xe bán tải mang biển kiểm soát 89A-668.40 đang chạy theo hướng từ Lào Cai về Nội Bài.

Khi đến vị trí trên, ôtô đâm vào hệ thống rào tôn bảo vệ công trình đang thi công mở rộng đường. Sau cú tông mạnh, chiếc xe bị lật ngửa, nằm trong phần làn thi công.

Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe bán tải hư hỏng nặng, phần thân vỏ biến dạng. Hệ thống rào tôn bảo vệ công trình cũng bị ảnh hưởng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuần trước, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn khiến hai người bị thương.

Cụ thể, chiều 26/2, ô tô con mang biển kiểm soát 30K-391.xx chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe lao vào hệ thống rào tôn bảo vệ bên đường rồi văng ra khu vực đang thi công mở rộng tuyến.

Vụ tai nạn làm hai người trên xe bị thương. Trong đó, một người bị thanh sắt từ hàng rào đâm vào vùng ngực, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, chiếc xe cũng biến dạng sau tai nạn.

Tin mới vụ sập cầu 30/4 tại Cần Thơ

Liên quan đến sự việc sập cầu 30/4, ngày 2/3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ có thông báo về việc kết thúc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30/4.

25:1502 hôm qua

Dựng lại hiện trường vụ xe bán tải suýt đẩy 3 người vào gầm xe đầu kéo

Ngày 2/3, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông để dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt gặp nạn.

37:2196 hôm qua

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Tân Sơn TP.HCM, 3 người thương vong

Ngày 2/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Tân Sơn (phường Tân Sơn, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương.

41:2489 hôm qua

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/xe-ban-tai-dam-rao-ton-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-mot-nguoi-tu-vong-ar1005624.html

Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cao tốc Xe bán tải Cao tốc Nội Bài Lào Cai

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý