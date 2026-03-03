Tin mới vụ sập cầu 30/4 tại Cần Thơ

Liên quan đến sự việc sập cầu 30/4, ngày 2/3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ có thông báo về việc kết thúc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30/4.

Theo đó kể từ ngày 2/3/2026 kết thúc cấm phương tiện thủy nội địa lưu thông qua Kênh Thốt Nốt, đoạn cầu 30/4, từ Km6+100 đến Km7+100. Các phương tiện được lưu thông theo luồng hiện trạng ban đầu.

Hiện trường cầu 30 Tháng 4 bị sập.

Cũng theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, hiện công tác trục vớt xe, nhịp cầu sập đã hoàn thành, địa phương sẽ nhanh chóng lắp lại nhịp cầu, đồng thời xem xét xử lý vi phạm đối với chủ doanh nghiệp và tài xế điều khiển xe vượt tải trọng cho phép qua cầu.

Như VOV thông tin, vào khoảng 9h30 sáng ngày 28/2, một xe tải chở gạo lưu thông qua cầu 30/4, bắc qua kênh Thốt Nốt trên Tỉnh lộ 921, nối phường Trung Nhứt với phường Thuận Hưng theo làn giữa của xe ô tô đã làm cầu bị sập nhịp chính xuống sông. Tài xế may mắn thoát nạn và kêu gọi mọi người hỗ trợ. Tại hiện trường, một đầu nhịp chính của cây cầu chìm xuống nước, đầu còn lại gác lên trụ, nửa thân xe tải chìm dưới sông, nhiều bao gạo rơi ra ngoài.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên kênh Thốt Nốt, trong ngày, ông Võ Hoàng Điền Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, đã ký thông báo cấm các loại phương tiện thủy nội địa lưu thông qua kênh Thốt Nốt (đoạn cầu 30/4), từ Km6+100 đến Km7+100, trừ các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông; cấm các phương tiện neo đậu trong phạm vi 500 m tính từ tâm cầu về phía thượng lưu và hạ lưu. Các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Công tác trục vớt xe và nhịp cầu sập đã hoàn thành.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các phương tiện lưu thông qua khu vực này có thể lựa chọn hướng di chuyển khác cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi lưu thông qua khu vực này thường xuyên theo dõi báo, đài, cập nhật tình hình, kịp thời chủ động sắp xếp thời gian, thay đổi lịch trình để lưu thông thuận tiện, an toàn.

Các phương tiện được lưu thông theo luồng hiện trạng ban đầu.

Cầu 30/4 có trọng tải 8 tấn, xây dựng hơn 10 năm, riêng hai phần cầu dành cho xe máy mới có gần đây. Kênh Thốt Nốt có lưu lượng vận chuyển lúa gạo đường thủy rất tấp nập, điểm đầu kênh kết nối khu vực cảng Thốt Nốt ở sông Hậu, nơi tập kết, trung chuyển lượng hàng hóa lớn trong khu vực.