Thu phí 5 dự án cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2/3

Các tuyến cao tốc thu phí gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Các tuyến cao tốc sẽ thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thời điểm bắt đầu thu phí kể từ 22h ngày 2/3.