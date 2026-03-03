Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thu phí 5 dự án cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2/3

  • Thứ ba, 3/3/2026 06:50 (GMT+7)
  • 06:50 3/3/2026

Các tuyến cao tốc thu phí gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao toc anh 1

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Các tuyến cao tốc sẽ thu phí gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Thời điểm bắt đầu thu phí kể từ 22h ngày 2/3.

Ôtô con văng khỏi cao tốc

Ôtô con đâm vào rào chắn tại Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp (Lào Cai) rồi văng khỏi cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến hai người bị thương.

16:33 26/2/2026

5 ôtô tông liên hoàn, cao tốc ùn ứ kéo dài

Một xe khách và 4 ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Bình Thuận cũ), khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

06:07 24/2/2026

Chiều mùng 5 Tết, nhiều tuyến đường về TP.HCM kẹt cứng phương tiện

Chiều muộn 21/2 (mùng 5 Tết), người dân từ các tỉnh đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ kéo dài, các tuyến cao tốc hướng về thành phố trở nên quá tải.

20:58 21/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

