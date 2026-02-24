Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
5 ôtô tông liên hoàn, cao tốc ùn ứ kéo dài

  • Thứ ba, 24/2/2026 06:07 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một xe khách và 4 ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập (Bình Thuận cũ), khiến giao thông khu vực ùn ứ kéo dài.

Khoảng 20h30 ngày 23/2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ôtô đã xảy ra tại cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng).

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo đó, xe khách Hoàng Long biển số Hà Nội cùng hai ôtô biển số Đồng Nai và hai ôtô biển số TP.HCM xảy ra va chạm liên tiếp trong khi đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Sau khi xảy ra va chạm, xe khách vỡ kính trước, còn các ôtô hư hỏng phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường, một số tài xế bị xây xát nhẹ.

Tai nan anh 2

Các phương tiện ùn tắc trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Bình Thuận (cũ) sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ôtô. Ảnh: Người dân cung cấp.

Vụ tai nạn khiến các xe dừng trên làn gần dải phân cách, có xe chắn giữa mặt đường, làm dòng xe qua khu vực phải giảm tốc, ùn tắc kéo dài nhiều km.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc cùng lực lượng chức năng địa phương đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, cũng trên tuyến cao tốc này đã xảy ra hai vụ tai nạn liên hoàn với tổng cộng 8 ôtô, cách nhau khoảng 3 km, gây ùn tắc tại đoạn qua xã Xuân Đình và Xuân Hòa (Đồng Nai).

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, kết nối Đồng Nai với Lâm Đồng. Những ngày qua, lượng xe từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào phía Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao, khiến tuyến đường thường xuyên quá tải. Nhiều tài xế không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến các vụ va chạm liên hoàn trên tuyến.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/5-o-to-tong-lien-hoan-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-un-u-keo-dai-ar1004266.html

Thiên Trang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn Bình Thuận Tai nạn liên hoàn Giao thông Ôtô Cao tốc Giao thông

