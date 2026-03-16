Tính đến 22h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,64%

Đến 20h ngày 15/3, toàn quốc có 76.043.527 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 99,38% tổng số cử tri.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, bản Nậm Sảo 2, xã biên giới Pa Tần. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó chánh văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên cho biết tính đến 22h 10 phút ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 99,64%.

Lào Cai là địa phương hoàn thành sớm nhất (17h45 phút) và cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà), cử tri cao tuổi nhất là cụ Giàng Nủ Súa, 114 tuổi.

Hầu hết địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 99% như: Hà Tĩnh 99,99%, Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%. Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đã hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao như: Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn và Thái Nguyên...

Các địa phương này tuy có số lượng cử tri không lớn (khoảng 1 triệu cử tri) nhưng đều là những địa bàn có địa hình khó khăn. Với những tỉnh, thành phố có số lượng cử tri lớn (trên 3 triệu cử tri), dễ biến động thì việc đạt được tỷ lệ trên 99% số cử tri đi bầu đã cho thấy nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Dư luận chung của nhân dân là tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cuộc bầu cử và ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu bầu cử.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn...

Tính đến 19h, đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường.