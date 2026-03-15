Hơn 99% cử tri cả nước đã đi bầu

  • Chủ nhật, 15/3/2026 21:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đến 19h ngày 15/3, thời gian bầu cử chính thức kết thúc, các hòm phiếu trên cả nước được niêm phong. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 99%, nhiều địa phương tiệm cận hoặc đạt mức 100%.

Cử tri Phương Linh, 20 tuổi, bỏ phiếu tại "địa chỉ đỏ" 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), sáng 15/3. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 19h ngày 15/3, hơn 74,6 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 97,5%. Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đã vượt 99%.

Lào Cai là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất vào lúc 17h45. Cùng với thành phố Huế, đây là hai trong số 34 tỉnh, thành đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Nhiều địa phương khác có tỷ lệ cử tri đi bầu tiệm cận mức 100% như: Hà Tĩnh, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Ngoài ra, có 5 địa phương đạt tỷ lệ cử tri tham gia trên 95%.

Tại Hà Nội, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,46%, trong đó 2.669 khu vực bỏ phiếu ghi nhận 100% cử tri trong danh sách đi bầu.

Trong khi đó, tại TP.HCM, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 96,67%. Thành phố có 161/168 xã, phường, đặc khu ghi nhận trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu, trong đó 31 xã, phường đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Thành viên tổ bầu cử xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, mang thùng phiếu phụ đến nhà các cử tri không thể đi lại ở các thôn vùng biên, sáng 15/3. Ảnh: Đan Châu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá đến thời điểm kết thúc bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên cả nước duy trì ổn định, nghiêm túc, trật tự và tuân thủ quy định của pháp luật về bầu cử.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự, cho biết nhờ hệ thống công nghệ thông tin, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia có thể nắm bắt tình hình đến từng đơn vị bầu cử, thậm chí đến từng thôn, xã; biết địa phương nào đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ 100%.

Sáng nay, hàng triệu cử tri cả nước đi bầu cử 500 đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 24/3.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 6/4. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và quyết định một số vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới.

