Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước bỏ phiếu bầu cử

  • Chủ nhật, 15/3/2026 06:09 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Sáng 15/3, gần 79 triệu cử tri khắp cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại các điểm bầu cử.

  • Hôm nay (15/3), 78.928.647 cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
  • Theo danh sách, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 4.223 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 121.242 người ứng cử HĐND cấp xã.
  • Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 19h. Tùy theo tình hình địa phương, việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được bắt đầu trước 5h sáng và muộn hơn nhưng không được sau 21h.
  • Hội đồng Bầu cử quốc gia dự kiến công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 23/3. Quốc hội khóa XVI dự kiến họp kỳ thứ nhất vào ngày 6/4 và bế mạc ngày 25/4.

  • Cuộc bầu cử đặc biệt tại Làng Nủ

    Cùng với cử tri toàn tỉnh Lào Cai, 512 cử tri thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh nô nức đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

    Quang cảnh tại điểm bỏ phiếu ở khu tái thiết dân cư Làng Nủ ghi nhận đông đảo người dân tham gia. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng trước khi cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo quy định.

    Cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Làng Nủ. Sau những thiệt hại nặng nề do trận lũ năm 2024, khu tái thiết dần hình thành, cuộc sống của bà con từng bước ổn định. Ngày bầu cử không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn đánh dấu sự hồi sinh, nỗ lực vươn lên của cộng đồng nơi đây.

    Trước ngày bầu cử, danh sách cử tri tại khu tái thiết được lập với 54 người, giảm 5 cử tri so với danh sách ban đầu do đến nay vẫn còn 5 người mất tích sau trận lũ lịch sử.

    Những lá phiếu lần lượt được cử tri trang trọng bỏ vào hòm phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một cuộc sống bình yên, ấm no hơn cho người dân Làng Nủ.

    Quang cảnh tại khu vực bỏ phiếu khu tái thiết dân cư Làng Nủ. Ảnh: Báo Lào Cai.

  • Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu bầu cử

    Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, tổ dân phố 16, phường Mỹ Đình 2, Hà Nội để tham gia bầu cử.

    Nam cầu thủ bày tỏ vinh dự khi lần đầu được thực hiện quyền công dân tại Việt Nam.

    "Tôi cảm thấy rất tự hào khi trở thành một phần của ngày quan trọng này. Bây giờ tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của mình với tư cách là một người Việt Nam", anh nói, cho biết bản thân rất yêu Việt Nam nên ngày bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt.

    Tiền vệ này cũng cho biết anh ý thức rõ trách nhiệm và quyền của một công dân Việt Nam khi tham gia bỏ phiếu. Theo anh, công tác tổ chức tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo. 

    Đỗ Hoàng Hên tên thật là Hendrio Araujo da Silva. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công nổi bật của V.League 1. Ngày 17/10/2025, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam. 

    Cầu thủ này gia nhập Bình Định FC vào tháng 1/2021, sau đó chuyển sang Nam Định FC vào tháng 1/2023. Mùa giải này, Hên khoác áo Hà Nội FC với hợp đồng kéo dài đến hết mùa 2027-2028. 

    Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Mỹ Đình 2, Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

  • Dàn Hoa hậu, nam vương tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở TP.HCM

    Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy, Top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Cẩm Ly cùng Nam vương Thế giới Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc có mặt tại điểm bỏ phiếu số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP.HCM.

    Xuất hiện với trang phục giản dị, các người đẹp và nam vương cùng cử tri địa phương thực hiện nghi thức chào cờ tại điểm bầu cử.

    Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu Lương Thùy Linh cho biết cô đặc biệt ấn tượng với không khí trang nghiệm tại điểm bỏ phiếu. Cô dậy từ sáng sớm, có mặt trước giờ khai mạc để thực hiện quyền công dân.

    "Nhìn các cử tri nghiêm túc tham gia, tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của ngày đặc biệt này", cô nói, bày tỏ niềm tự hào trong khoảnh khắc bỏ phiếu.

    Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh và Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh hát quốc ca tại điểm bầu cử phường Gia Định, TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo

  • Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu từ sớm tại Hà Nội

    Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thực hiện bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 8, phường Cửa Nam (Hà Nội).

    Tại điểm bỏ phiếu này, nhiều cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.

    Trước đó, phường Cửa Nam đã thành lập 14 tổ bầu cử, trong đó có 12 tổ thuộc các tổ dân phố và 2 tổ thuộc đơn vị lực lượng vũ trang. Các điểm bỏ phiếu đều được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng như phương án phục vụ cử tri đến thực hiện quyền công dân.

    Ảnh: Việt Linh.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đi bầu cử

    Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Tây Hồ, Hà Nội).

    Ảnh: VGP.

  • Chủ tịch nước Lương Cường hoàn thành bỏ phiếu bầu cử

    Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

    Ảnh: VGP, Báo Nhân dân

  • Người hơn 50 năm đi bầu cử

    6h40, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bầu cử số 28 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Gia Định, TP.HCM) đã hoàn tất.

    Bà Trần Thị Chi (78 tuổi) đến điểm bầu từ 6h. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà cho biết đã tham gia bầu cử được 51 năm (từ năm 1975). "Tôi rất hào hứng khi tham gia đợt bầu cử lần này, thời điểm sau sáp nhập. Đây là dịp công dân thể hiện tiếng nói và quyền công dân của mình", bà chia sẻ. Ảnh: Hoài Bảo.

  • Chủ tịch UBND TP.HCM đến điểm bỏ phiếu

    Lúc 6h30, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hòa. Ảnh: Phương Lâm.

  • Cô giáo mầm non hỗ trợ bầu cử ở phường Xuân Hòa, TP.HCM

    Cô giáo Bùi Kim Tâm, giáo viên trường mầm non tuổi thơ 7, lần đầu hỗ trợ bầu cử. "Đây là lần đầu tham gia hỗ trợ bầu cử nên tôi hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Tôi cùng các đồng nghiệp và các lực lượng hỗ trợ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đón tiếp bà con", cô chia sẻ. Ảnh: Phương Lâm.

  • Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham khảo ứng dụng VNeID

    6h20, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tân Định, TP.HCM). Trong ảnh, ông tham khảo qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Khương Nguyễn.

  • Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu

    Đầu giờ sáng 15/3, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến khu vực bỏ phiếu số 2, phường Xuân Hoà, TP.HCM, để thực hiện quyền công dân. Ảnh: Phương Lâm.

  • Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt tại điểm bỏ phiếu

    6h10, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt tại điểm bỏ phiếu số 26 (phường Phú An). Ảnh: Văn Nguyện.

  • Các điểm bỏ phiếu sẵn sàng từ hơn 5h

    Ghi nhận khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tân Định, TP.HCM) 5h40 đã sẵn sàng đón tiếp cử tri. Ảnh: Khương Nguyễn.

  • Thời tiết ngày bầu cử 15/3

    Thông tin về thời tiết của ngày hội non sông - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3 - ngày Chủ nhật), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Hà Nội từ ngày 15-16/3, đêm và sáng có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sáng và đêm trời lạnh.

    Cụ thể, ngày 15/3, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 23-25 độ C. Đêm có lúc có mưa phùn và sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 20-22 độ C.

    Xã Ô Diên (Hà Nội) sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Nhóm phóng viên

Bầu cử Hà Nội Tô Lâm Quốc hội Bầu cử Quốc hội khóa XVI

