Lá phiếu bầu cử đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ

7h ngày 14/3, Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) tổ chức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên đảo tiền tiêu có 2 khu vực bỏ phiếu gồm: Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.
Từ sáng sớm, các đại biểu, cử tri trên đảo tiền tiêu tập trung tại các khu vực bầu cử. Đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, gồm các đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ; các phường: Đông Hải, Hải An, Hưng Đạo, Dương Kinh, Gia Viên, Ngô Quyền, Nam Đồ Sơn, Đồ Sơn và các xã Kiến Thuỵ, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Nghi Dương. Có 5 người ứng cử, được bầu 3 đại biểu.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, đặc khu Bạch Long Vĩ thuộc đơn vị bầu cử đại biểu số 9 gồm 6 phường: Hải An, Đông Hải, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo và 2 đặc khu: Cát Hải, Bạch Long Vĩ, có 8 người ứng cử, được bầu 5 đại biểu. Trong ảnh: Tổ công tác kiểm tra hòm phiếu trước giờ khai mạc.
Cử tri là cán bộ Bộ đội biên phòng Đặc khu Bạch Long Vĩ đọc danh sách các ứng viên trước khi bỏ phiếu.
Đặc khu Bạch Long Vĩ là đơn vị được tổ chức bầu cử đầu tiên, sớm hơn một ngày so với các điểm bầu cử còn lại tại TP Hải Phòng. Trong ảnh: Những lá phiếu đầu tiên trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ.
Các đại biểu xếp hàng, lần lượt đọc thông tin tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội, ứng viên đại biểu HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu, lựa chọn đại biểu dân cử.
