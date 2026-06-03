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Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông, nghi gặp nạn sau cuộc nhậu

  • Thứ tư, 3/6/2026 21:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 3/6, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể nam giới trôi sông, nghi do nhậu say, ngã xuống sông tử vong.

Người dân và lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 3/6, người dân ấp Trà Co (xã Vĩnh Mỹ) phát hiện thi thể nam giới trôi sông nên trình báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông L.T.T (51 tuổi, trú xã Vĩnh Mỹ). Nguyên nhân tử vong nghi là nạn nhân nhậu say, ngã xuống sông.

Hiện, lực lượng chức năng bàn giao thi thể ông T cho gia đình để tổ chức an táng theo tục lệ địa phương.

Trước mắt, xã vận động và hỗ trợ bước đầu, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

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https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-tren-song-nghi-gap-nan-sau-cuoc-nhau-post1848621.tpo

Theo Tân Lộc/Tiền Phong

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