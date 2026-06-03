Phát hiện thi thể người đàn ông trên sông, nghi gặp nạn sau cuộc nhậu

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Người dân và lực lượng chức năng vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 3/6, người dân ấp Trà Co (xã Vĩnh Mỹ) phát hiện thi thể nam giới trôi sông nên trình báo lên chính quyền địa phương.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông L.T.T (51 tuổi, trú xã Vĩnh Mỹ). Nguyên nhân tử vong nghi là nạn nhân nhậu say, ngã xuống sông.
Hiện, lực lượng chức năng bàn giao thi thể ông T cho gia đình để tổ chức an táng theo tục lệ địa phương.
Trước mắt, xã vận động và hỗ trợ bước đầu, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát người thân.
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Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.