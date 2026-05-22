Rủ nhau đi câu cá, hai nam sinh lớp 10 chết đuối

  • Thứ sáu, 22/5/2026 12:44 (GMT+7)
Ngày 22/5, lãnh đạo xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 10 tử vong.

Người dân tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong.

Hai nạn nhân được xác định là N.V.Đ (SN 2010, trú thôn 1, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi) và N.H.T (SN 2010, trú thôn 2, xã Hương Phố, học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 21/5, N.V.Đ và N.H.T rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy cả hai trở về nên gia đình trình báo chính quyền địa phương và phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, mọi người phát hiện thi thể hai nạn nhân tại khu vực Khe Ấm, thuộc xã Hương Đô.

Gia đình đã đưa hai nạn nhân về nhà để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Được biết, dù học ở hai trường khác nhau, N.V.Đ và N.H.T đều sinh sống tại xã Hương Phố và có mối quan hệ thân thiết.

Chính quyền địa phương đã đến động viên và chia sẻ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo Hoài Nam/Tiền Phong

