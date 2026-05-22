Phát hiện thi thể nam giới trên sông Tô Lịch

Sáng 22/5, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Tô Lịch (Hà Nội).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Tiền Phong.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là đoạn sông Tô Lịch gần nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường sở tại có mặt, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và xử lý vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.