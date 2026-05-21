Tìm thấy thêm thi thể công nhân vụ sạt lở tại mỏ đá ở Thanh Hóa

Đến trưa 21/5, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể công nhân trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá. Ảnh: VTC News.

Thông tin trên được ông Phạm Minh Vũ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa - xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News.

Theo ông Vũ, trong sáng nay (21/5), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể Lò Văn Quý (37 tuổi) - một trong 3 nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ đá xảy ra trên địa bàn xã.

"Trước đó, đêm 20/5, ông Lò Văn Thời được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang bám hiện trường để tìm kiếm nạn nhân còn lại là Hoàng Văn Ngay", ông Vũ nói.

Chiều tối 20/5, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại khu vực mỏ đá trên địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, khiến 1 công nhân tử vong, 2 người mất tích dưới lớp đất đá sạt lở.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Cẩm Tú, vụ việc xảy ra khoảng 17h tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn. Thời điểm trên, các công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) đang khai thác đá thì bị đất đá từ trên núi đổ sập xuống, vùi lấp.

Vụ sạt lở khiến một công nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, hai người còn lại hiện vẫn mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự, y tế cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc, lượng đá sạt lở lớn và vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ xuống bất cứ lúc nào.

Các lực lượng chức năng phải sử dụng máy xúc, thiết bị chuyên dụng kết hợp tìm kiếm thủ công để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Trong tối 20/5, ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực mỏ đá.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Trong đó, Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả điều tra ban đầu ngay sau khi hoàn tất để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa những sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Chính quyền xã Cẩm Tú cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm nạn nhân, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Trong khi đó, Công ty TNHH Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm phối hợp cứu hộ, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các nạn nhân và gia đình.

Doanh nghiệp cũng phải rà soát toàn bộ quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động tại mỏ đá, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn tương tự.