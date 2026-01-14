Xác minh tin công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

|
Công ty nơi anh C. tử vong.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h15 ngày 13/1, anh N.C.C (SN 1988, quê Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam) đang thực hiện khoan lỗ phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá thì xảy ra sự cố.
Khu vực anh C. làm việc là tầng khoan phủ của mỏ đá, nằm ở độ cao khoảng 20m so với vị trí phát hiện nạn nhân. Sau tai nạn, anh C. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào lúc 16h10 cùng ngày.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuy Phong đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, thu thập thông tin, làm việc với những người liên quan. Đáng chú ý, vụ việc không được các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo kịp thời cho cơ quan công an địa phương.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.
