Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh tin công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

  • Thứ tư, 14/1/2026 13:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trong lúc khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại một mỏ đá ở Lâm Đồng, một công nhân quê Phú Thọ đã gặp sự cố nghi tai nạn lao động và tử vong.

Công ty nơi anh C. tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h15 ngày 13/1, anh N.C.C (SN 1988, quê Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam) đang thực hiện khoan lỗ phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá thì xảy ra sự cố.

Khu vực anh C. làm việc là tầng khoan phủ của mỏ đá, nằm ở độ cao khoảng 20m so với vị trí phát hiện nạn nhân. Sau tai nạn, anh C. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào lúc 16h10 cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuy Phong đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, thu thập thông tin, làm việc với những người liên quan. Đáng chú ý, vụ việc không được các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo kịp thời cho cơ quan công an địa phương.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Dừng sản xuất, Halong canfoco hỗ trợ công nhân thế nào?

Người lao động tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sẽ nhận lương từ 3,7 đến hơn 5,3 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian doanh nghiệp tạm dừng sản xuất.

13 giờ trước

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/xac-minh-thong-tin-mot-cong-nhan-tu-vong-tai-mo-da-o-lam-dong-post1812749.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Công nhân chết Lâm Đồng Lâm Đồng Công nhân tử vong Công nhân Công nhân Lâm Đồng

    Đọc tiếp

    Phat hanh dac biet bo tem chao mung Dai hoi XIV hinh anh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

    51 phút trước 19:14 14/1/2026

    0

    Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý