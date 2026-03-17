Nữ shipper bị người đàn ông hành hung ở TP.HCM

Ngày 16/3, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng hành hung, đạp ngã xe một nữ shipper gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh nam thanh niên hành hung nữ shipper giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 15/3 trước một khách sạn gần khu chung cư Miếu Nổi, phường Gia Định. Nạn nhân là chị H.T.D.T. (42 tuổi), làm nghề giao đồ ăn.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi chị T. chạy xe máy chở thùng giữ nhiệt đến giao hàng thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Sau đó, người này liên tục dùng tay đánh vào đầu và lưng khiến nữ shipper ngã xuống đường.

Không dừng lại, người đàn ông này còn đạp ngã xe máy của nạn nhân rồi cầm hộp thức ăn đi vào bên trong. Dù bảo vệ và nhiều người xung quanh can ngăn, người này vẫn tỏ ra hung hăng, đe dọa cả bảo vệ.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người cùng can thiệp. Sau đó, người dân hỗ trợ đưa nữ shipper vào bên trong nghỉ ngơi. Nạn nhân đã đến Công an phường Gia Định trình báo vụ việc.

Công an phường Gia Định, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.