Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa lớn bất ngờ, nhiều tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

  • Thứ ba, 17/3/2026 06:58 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (TP.HCM), cơn mưa lớn bất ngờ đã gây ra vụ va chạm giữa một số xe máy khi người điều khiển phanh gấp trong điều kiện đường trơn trượt.

Người dân té ngã giữa trời mưa ở trung tâm TP.HCM Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (TP.HCM), cơn mưa lớn bất ngờ đã gây ra vụ va chạm giữa một số xe máy khi người điều khiển phanh gấp trong điều kiện đường trơn trượt.

Chiều 16/3, cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực, trong đó có trung tâm TP.HCM khiến người dân và du khách không kịp trở tay.

Ghi nhận của phóng viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cơn mưa lớn khiến mặt đường trở nên trơn trượt. Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi, cơn mưa lớn đã gây ra vụ va chạm giữa một số xe máy khi người điều khiển phanh gấp để tránh va chạm.

Hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 xe máy ngã nhào ra đường. Trong đó, có một phụ nữ đang chở con trên đường đi học về. Tại hiện trường, người mẹ ngồi ôm con gái trong bộ đồng phục học sinh đang khóc vì đau sau cú ngã. Nhiều người dân nhanh chóng chạy đến hỗ trợ những người bị nạn. May mắn, các nạn nhân chỉ bị xây xát, không xảy ra thương tích nghiêm trọng.

Trên khu vực phố đi bộ, nhiều du khách và người dân đang tham quan, dạo chơi cũng bất ngờ trước cơn mưa trái mùa.

Du khách, người dân đi giữa cơn mưa trái mùa.

Theo một số người dân địa phương, những cơn mưa trái mùa đôi khi vẫn xảy ra trong thời điểm giao mùa tại TP.HCM. Tuy nhiên, việc mưa đến nhanh vào giờ cao điểm thường khiến nhiều người trở tay không kịp, đặc biệt là những người đang di chuyển trên đường.

Trên nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM, dòng xe máy vẫn cố gắng di chuyển trong điều kiện mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế bởi mưa nặng hạt. Không ít người phải dừng xe ngay trên vỉa hè để tránh trú hoặc mặc áo mưa trước khi tiếp tục hành trình.

Người đi đường trú mưa ở nhà dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Nam Bộ và Tây Nguyên đang trải qua một mùa khô có mưa nhiều hơn so với trung bình các năm. Tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2026, đang trong thời gian cao điểm mùa khô, Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ vẫn xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa.

Đáng kể nhất là ngày 27/2, mưa lớn diện rộng bao trùm khu vực, trong đó nhiều điểm đo ghi nhận kỷ lục vượt lịch sử lượng mưa tháng 2 như tại Vĩnh Long, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, An Giang, Cà Mau.

Một số nơi phá vỡ kỷ lục được giữ trong nhiều năm như điểm đo Lắk (Đắk Lắk): 39 năm, An Khê (Gia Lai): 37 năm, Ayunpa (Gia Lai): 28 năm...

40:2399 hôm qua

46:2745 hôm qua

21:57 13/3/2026

Trà My - Mai Trinh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM Phố đi bộ Nguyễn Huệ Mưa trái mùa TP.HCM Phố đi bộ Nguyễn Huệ Tai nạn

    Đọc tiếp

    0

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý