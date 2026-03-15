Cháy tại chung cư Lexington ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 15/3/2026 15:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 7 chung cư Lexington, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy bằng thang bộ.

Khoảng hơn 10 giờ ngày 15/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ góc thuộc block LB, tầng 7 của chung cư Lexington nằm trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, thuộc địa bàn TP.Thủ Đức cũ. Khói đen nhanh chóng bao trùm một khu vực của chung cư.

Chung cu Lexington anh 1

Căn hộ chung cư bốc cháy.

Ngay khi chuông báo cháy vang lên, Ban quản lý tòa nhà liên tục phát loa yêu cầu cư dân di tản khẩn cấp bằng thang bộ, đồng thời ngắt điện toàn bộ hệ thống thang máy để đảm bảo an toàn.

Hàng trăm người dân, trong đó có nhiều người ở tầng cao nhất (tầng 25), hốt hoảng bế theo trẻ nhỏ chạy bộ xuống mặt đất thoát thân.

Cùng lúc đó, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình xịt mini tiếp cận hiện trường để khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các căn hộ lân cận. Ít phút sau, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07 - Công an TP.HCM) điều động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến tiếp ứng.

Đến 10h30 phút cùng ngày, hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Đến đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc xử lý hiện trường. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều đồ đạc nội thất, khiến tường căn hộ ám khói đen kịt.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện.

Công an TP.HCM mang loa ra cây xăng khuyến cáo người dân

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 12/3, Công an TP.HCM cảnh báo hành vi tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

05:55 13/3/2026

Xưởng giấy bốc cháy ở TP.HCM

Một xưởng giấy ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy, các công nhân nhanh chóng điều khiển xe nâng di dời các kiện giấy và hàng hóa ra khu vực an toàn phía ngoài đường.

06:53 10/3/2026

Cháy nhiều căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, may mắn không có thương vong

Khoảng 11h ngày 8/3, người dân phát hiện khói và lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm trên đường Thái Phiên, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang khoảng 4-5 căn nhà lân cận.

15:36 8/3/2026

Hoàng Minh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

