Xưởng giấy bốc cháy ở TP.HCM

  • Thứ ba, 10/3/2026 06:53 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Một xưởng giấy ở TP.HCM bất ngờ bốc cháy, các công nhân nhanh chóng điều khiển xe nâng di dời các kiện giấy và hàng hóa ra khu vực an toàn phía ngoài đường.

Khoảng 17h ngày 9/3, một vụ cháy xảy ra tại xưởng giấy trên đường Trần Thị Hè, phường Hiệp Thành, TP.HCM khi nhiều công nhân đang làm việc bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khói lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực sản xuất của xưởng. Phát hiện hỏa hoạn, hàng chục công nhân lập tức hô hoán và triển khai dập lửa tại chỗ.

Xuong giay anh 1Xuong giay anh 2

Công nhân nhanh trí dùng bình chữa cháy dập lửa và xe nâng di chuyển giấy ra khỏi khu vực cháy, nhờ vậy đám cháy nhanh chóng được khống chế.

Do bên trong xưởng chứa nhiều giấy và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa có nguy cơ lan rộng. Một số công nhân nhanh chóng điều khiển xe nâng di dời các kiện giấy và hàng hóa ra khu vực an toàn phía ngoài đường để hạn chế cháy lan, trong khi những người khác sử dụng nhiều bình chữa cháy mini dập lửa.

Nhờ phản ứng kịp thời của lực lượng tại chỗ, đám cháy cơ bản được khống chế trước khi lan sang các khu vực xung quanh.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chuyên dụng cũng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng chức năng đến nơi, ngọn lửa đã được dập tắt gần như hoàn toàn. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát hiện trường nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

