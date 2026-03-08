Cháy nhiều căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, may mắn không có thương vong

Khoảng 11h ngày 8/3, người dân phát hiện khói và lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm trên đường Thái Phiên, sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang khoảng 4-5 căn nhà lân cận.

Trưa 8/3, một vụ cháy xảy ra trong một hẻm đông dân cư trên đường Thái Phiên (phường Minh Phụng, TP.HCM), thiêu rụi và làm hư hại nhiều căn nhà.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bùng lên từ một căn nhà trong hẻm trên đường Thái Phiên.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN.

Do khu vực này, các căn nhà nằm san sát nhau, nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang khoảng 4-5 căn nhà lân cận.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết khi phát hiện cháy đã hô hoán, đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành công. Sau đó đám cháy lan nhanh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã có mặt hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình phun nước, ngăn chặn đám cháy lan rộng sang các nhà xung quanh.

Sau một thời gian nỗ lực khống chế, đám cháy đã được dập tắt. Khu vực xảy ra cháy được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và khám nghiệm hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.