Công an TP.HCM mang loa ra cây xăng khuyến cáo người dân

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 12/3, Công an TP.HCM cảnh báo hành vi tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Thượng tá Trần Xuân Phương cảnh báo nguy cơ cháy nổ khi người dân tích trữ xăng dầu.

Nguy cơ cháy nổ từ việc tích trữ xăng dầu

Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, cho biết việc tích trữ xăng dầu trong khu dân cư tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi người dân sử dụng các loại can, chai hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, có trường hợp người dân mang can đến cây xăng mua nhiên liệu để dự trữ. Thậm chí có người đổ đầy xăng vào bình phương tiện giao thông, sau đó mang về nhà rút ra can rồi quay lại cây xăng tiếp tục mua thêm.

“Đây là hành vi rất nguy hiểm vì xăng dầu là chất dễ cháy nổ. Chỉ cần một tia lửa nhỏ, ma sát hoặc nguồn nhiệt cũng có thể gây cháy lớn”, Thượng tá Phương cảnh báo.

Theo đại diện PC07, khi xăng dầu bốc cháy, ngọn lửa lan rất nhanh, đồng thời sinh ra lượng lớn khói độc gây ngạt. Việc dập lửa trong những trường hợp này cũng rất khó khăn, nguy cơ gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa tính mạng người dân xung quanh.

Trước thực tế trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không tích trữ số lượng lớn trong nhà.

Trong trường hợp buộc phải lưu trữ, cần đặt xăng dầu tại khu vực thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt, thiết bị điện hoặc nơi sinh hoạt của gia đình. Đồng thời không sử dụng các loại chai nhựa, can hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn để đựng xăng dầu.

Ngoài ra, người dân không nên để xăng dầu tại tầng hầm, tầng trệt hoặc khu vực gần bếp, nơi có nguy cơ phát sinh lửa. Khi sử dụng xăng dầu cũng cần tuân thủ các quy định an toàn và có người trông coi.

Đại diện PC07 cho biết lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ cháy nổ. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện thông qua báo chí, mạng xã hội, loa phát thanh tại khu dân cư và thậm chí trực tiếp tại các cây xăng.

“Có thời điểm chúng tôi mang loa ra tận cây xăng để tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu nhằm thay đổi quyết định ngay từ khi họ có ý định mua dự trữ”, Thượng tá Phương cho biết.

Song song với tuyên truyền, lực lượng công an cũng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, vận động và hướng dẫn người dân sử dụng an toàn số xăng dầu đã tích trữ trong nhà. Trường hợp cố tình vi phạm, gây nguy cơ cháy nổ, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Công an Thành phố đang siết chặt các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ bầu cử.

Triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bầu cử

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, cho biết lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, như việc sử dụng điện, nguồn lửa, trang bị phương tiện chữa cháy và xây dựng phương án xử lý sự cố. Đặc biệt, các phương án ứng phó cũng được xây dựng chi tiết, bao gồm việc phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố cháy nổ, cách bảo vệ và di chuyển hòm phiếu để đảm bảo an toàn.

Đến nay, 100% điểm bỏ phiếu trên địa bàn TP.HCM đã được kiểm tra và hướng dẫn đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu dân cư, đồng thời xây dựng và điều chỉnh nhiều phương án cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm.

Trong ngày bầu cử, Công an TP.HCM sẽ tăng cường lực lượng và phương tiện trực chiến để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Song song đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ bầu cử.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng sẽ bố trí quân số trực 100%, tổ chức tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm.

Các đơn vị cũng sẽ phối hợp với công an địa phương phân luồng giao thông, tránh xảy ra ùn tắc tại khu vực điểm bỏ phiếu, đảm bảo việc đi lại của cử tri thuận lợi. Hệ thống camera giao thông trên địa bàn thành phố cũng được khai thác để theo dõi tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố như tai nạn, ùn tắc...

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trong thời gian diễn ra bầu cử cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ quy định.