Sau cuộc điện thoại, người đàn ông lên sân thượng bệnh viện nhảy xuống

  • Thứ sáu, 13/3/2026 06:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau một cuộc điện thoại dài, anh S.C. có biểu hiện hoảng loạn và rời đi. Một lúc sau, mọi người phát hiện anh này trèo lên sân thượng bệnh viện và nhảy xuống.

Ngày 12/3, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai xác nhận: Anh S.C. (SN 1991, trú tại xã Ia Boong, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi trèo lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, anh S.C. bất ngờ trèo lên sân thượng của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai rồi nhảy xuống.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa nạn nhân đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, anh C. đang chăm sóc vợ là chị R.L.P. (SN 1997) tại Khoa sản của bệnh viện này.

Trưa cùng ngày, sau một cuộc điện thoại dài, anh C. có biểu hiện hoảng loạn và rời đi. Một lúc sau, mọi người phát hiện anh C. lên sân thượng của bệnh viện và nhảy xuống.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp ngăn cản.

https://tienphong.vn/sau-cuoc-dien-thoai-dai-nguoi-dan-ong-len-san-thuong-benh-vien-nhay-xuong-post1826888.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

