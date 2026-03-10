Sự thật vụ 'đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể' tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Mạng xã hội mới đây xuất hiện bài viết với nội dung "Có một người phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân 5 triệu đồng để đóng cho Nhà Vĩnh biệt – Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể bệnh nhân mới được tiếp nhận". Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 10/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chợ Rẫy và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Theo kết quả xác minh, ông Đ.P.S (SN 1985, cư trú tại xã Đông Thạnh) đã sử dụng fanpage “Đội Cứu Nạn Giao Thông Quận 12 TPHCM” do mình tạo lập và quản lý để đăng tải bài viết kèm video clip. Nội dung bài đăng cho rằng bản thân phải hỗ trợ người nhà bệnh nhân 5 triệu đồng để đóng cho Nhà Vĩnh biệt – Bệnh viện Chợ Rẫy thì thi thể bệnh nhân mới được tiếp nhận.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nội dung trên là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngành y tế TPHCM nói chung, đồng thời gây hoang mang trong dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ.P.S. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ các quy định pháp luật, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông S. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, theo Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP), đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm trên mạng xã hội.

Công an TP.HCM cho biết việc xử lý nghiêm trường hợp trên nhằm răn đe, cảnh báo các cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ, tránh lan truyền nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức và làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.