Ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số ca cấp cứu cao kỷ lục

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông tăng mạnh, kéo theo áp lực cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Chí Hùng.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến 22/2, tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân vào cấp cứu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, trong đó tai nạn sinh hoạt tăng đột biến.

Theo báo cáo tổng hợp, trung bình mỗi ngày các bác sĩ khoa Cấp cứu tiếp nhận 273 bệnh nhân, dao động từ 200 đến 360 lượt. Lượng bệnh nhân có xu hướng thấp hơn vào những ngày cận Tết, dao động quanh mốc 200 lượt/ngày, sau đó tăng dần và đạt đỉnh vào các ngày trong Tết.

Thống kê cho thấy lượng bệnh nhân bắt đầu tăng nhanh ngay khi bước vào kỳ nghỉ chính thức. Thấp nhất là ngày 29 tháng Chạp (16/2) với 199 lượt, con số này nhanh chóng vọt lên trong những ngày đầu năm mới. Cao điểm nhất là mùng 3 Tết (19/2) với 366 ca cấp cứu, mức kỷ lục trong toàn bộ kỳ nghỉ. Sau mùng 4, áp lực bắt đầu hạ nhiệt và giảm dần vào những ngày nghỉ cuối.

Tổng số trường hợp nhập viện liên quan tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất. Bệnh viện tiếp nhận 429 ca, trung bình 48 ca/ngày, tăng 6,7%. Đáng chú ý, tai nạn sinh hoạt tăng mạnh với 171 trường hợp, tương đương 19 ca/ngày, tăng tới 108,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số ca ngộ độc ghi nhận 19 trường hợp, trung bình 2 ca/ngày, giảm 17,4%. Các trường hợp đả thương là 24 ca, trung bình 3 ca/ngày, giảm 17,2%.

Tổng số ca phẫu thuật cấp cứu trong 9 ngày nghỉ Tết là 325 ca, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái (362 ca). Trong đó, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình chiếm tỷ trọng cao nhất với 97 ca.

Ngoại thần kinh đứng thứ hai với 79 ca, tiếp đến là Ngoại tiêu hóa 59 ca. Các chuyên khoa khác gồm Tai - Mũi - Họng là 24 ca, Ngoại gan mật tụy là 18 ca, đa chấn thương 12 ca, Tiết niệu 10 ca và Mạch máu 8 ca. Một số chuyên khoa ghi nhận số ca thấp hơn như Ngoại lồng ngực 7 ca, Mắt 3 ca và Phỏng 1 ca.

Dù số ca mổ cấp cứu giảm, áp lực điều trị nội trú lại tăng rõ rệt. Tính đến 7h ngày 23/2, toàn bệnh viện có 1.568 bệnh nhân đang điều trị nội trú, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu sử dụng máu trong dịp Tết cũng ở mức cao. Trong 9 ngày nghỉ, bệnh viện sử dụng tổng cộng 897 đơn vị máu, tăng 7,9% so với năm trước. Phần lớn là máu loại 350 ml, phục vụ cho cấp cứu và các ca điều trị nặng.