Ngỡ an toàn, nhiều chị em vẫn 'dính bầu' bất ngờ sau kỳ nghỉ Tết

Lịch sinh hoạt đảo lộn và sự chủ quan ngày Tết là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi vỡ kế hoạch. Dưới đây là 5 sai lầm tránh thai phổ biến nhất mà các chuyên gia sản khoa cảnh báo.

Việc quên uống thuốc tránh thai có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ, tạo điều kiện cho trứng rụng đột xuất.Ảnh: Freepik.

Tránh thai sai cách hoặc chủ quan trong những ngày Tết chính là lý do khiến số ca đến thăm khám và tư vấn đình chỉ thai nghén tại các bệnh viện phụ sản thường tăng đột biến trong những ngày đầu năm.

Những lầm tưởng về 'ngày an toàn' hay việc lạm dụng các biện pháp tình thế đã vô tình đẩy nhiều bạn trẻ vào thế bị động trước ngưỡng cửa hôn nhân hoặc những kế hoạch sinh con đã định sẵn. Việc hiểu rõ ranh giới giữa sự thăng hoa và những rủi ro sức khỏe không chỉ giúp làm chủ cuộc vui mà còn là chìa khóa để bảo vệ hạnh phúc bền vững cho tương lai.

Quên uống thuốc tránh thai hàng ngày

Trong những ngày Tết, lịch trình di chuyển, chúc Tết và những bữa tiệc kéo dài khiến thói quen sinh hoạt bị xáo trộn. Nhiều phụ nữ quên mất khung giờ uống thuốc tránh thai cố định.

Thuốc tránh thai hàng ngày cần duy trì nồng độ hormone ổn định trong máu. Việc quên uống thuốc tránh thai, đặc biệt là quên từ 2 viên trở lên hoặc uống sai giờ quá nhiều, sẽ làm giảm hiệu quả bảo vệ xuống dưới 50%, tạo điều kiện cho trứng rụng đột xuất.

Tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp tránh thai "xuất tinh ngoài"

Đây là sai lầm kinh điển nhưng vẫn cực kỳ phổ biến trong các kỳ nghỉ lễ khi các cặp đôi thiếu sự chuẩn bị về biện pháp bảo vệ. Trong chất nhầy (dịch tiết) của nam giới trước khi xuất tinh đã chứa một lượng nhỏ tinh trùng khỏe mạnh.

Việc quên uống thuốc tránh thai có thể dẫn đến việc "dính bầu".

Khi hưng phấn tăng cao trong những cuộc yêu nồng cháy dịp Tết, việc kiểm soát thời điểm rút ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lượng nhỏ tinh dịch dính vào "vùng cấm", khả năng thụ thai hoàn toàn có thể xảy ra.

Lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Sau những lần "lỡ kế hoạch", nhiều cặp vợ chồng tìm đến thuốc tránh thai khẩn cấp như một cứu cánh cuối cùng. Tuy nhiên, việc dùng quá 2 liều/tháng là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Thuốc tránh thai khẩn cấp chứa hàm lượng nội tiết tố rất cao. Dùng quá liều không chỉ gây rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, mà còn làm mỏng niêm mạc tử cung, khiến hiệu quả tránh thai ở những lần sau bị giảm mạnh. Hãy lưu ý rằng, đây chỉ là biện pháp "chống cháy", không phải phương pháp ngăn ngừa lâu dài.

Chu kỳ kinh nguyệt sai lệch do căng thẳng và rượu bia

Nhiều chị em tin rằng mình đang ở "ngày an toàn" dựa trên lịch kinh nguyệt hàng tháng. Thế nhưng, Tết là thời điểm các yếu tố bên ngoài tác động mạnh mẽ nhất đến nội tiết.

Chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, thức khuya và đồ uống có cồn khiến chu kỳ kinh nguyệt bị xê dịch. Trứng có thể rụng sớm hoặc muộn hơn dự kiến. Thực tế, phương pháp tính ngày chỉ chính xác khi bạn có chu kỳ cực kỳ ổn định và lối sống điều độ - điều mà ít người duy trì được trong 7 ngày Tết.

Tránh thai bằng bao cao su đã quá hạn hoặc sử dụng sai cách

Không ít cặp đôi dùng bao cao su mà vẫn "dính bầu". Nguyên nhân thường nằm ở việc bảo quản và sử dụng. Sai lầm có thể do để bao cao su trong ví tiền quá lâu (nhiệt độ và ma sát làm hỏng lớp màng), hoặc chỉ đeo bao vào phút cuối khi sắp xuất tinh.

Vì vậy, việc đeo bao không đúng thời điểm hoặc dùng bao bị rách do xé bằng răng (phổ biến khi đang vội) là con đường ngắn nhất dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn.

Để tránh những sự cố đáng tiếc sau Tết, các cặp đôi cần lưu ý:

Luôn mang theo bao cao su hoặc đặt báo thức uống thuốc hàng ngày vào một giờ cố định.

Nếu cảm thấy không an toàn, hãy sử dụng thêm các biện pháp hỗ trợ.

Nếu nghi ngờ "dính bầu" hoặc có dấu hiệu chậm kinh sau Tết, hãy thực hiện xét nghiệm hoặc dùng que thử thai sớm để có phương án phù hợp.

