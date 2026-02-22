Bệnh lao quay trở lại, Malaysia phát cảnh báo khẩn

Malaysia ghi nhận hơn 3.100 ca lao, trong đó có 596 ca mới trong một tuần, Bộ Y tế kêu gọi đeo khẩu trang và phòng ngừa tại nơi đông người dịp Ramadan.

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh lao trong tháng ăn chay. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh người dân Malaysia đổ về các khu chợ Ramadan và tham gia những buổi tụ họp ăn tối phá chay, Bộ Y tế nước này đã lên tiếng nhắc nhở cộng đồng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bệnh lao, đặc biệt tại những không gian đông đúc và kín gió, The Straits Times đưa tin.

Trong thông cáo phát đi ngày 21/2, Bộ Y tế Malaysia cho biết cả nước ghi nhận 596 ca lao mới trong tuần dịch tễ thứ sáu, từ ngày 8 đến 14/2. Với số ca mới này, tổng số trường hợp mắc lao được phát hiện trên toàn quốc đã tăng lên 3.161 ca.

Bộ Y tế nhấn mạnh rằng bệnh lao là bệnh truyền nhiễm lây qua đường không khí, chủ yếu khi người lành tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc lao phổi đang hoạt động nhưng chưa được điều trị. Những không gian chật hẹp, đông người và thông khí kém làm gia tăng nguy cơ lây truyền, nhất là khi có mặt người bệnh chưa được kiểm soát điều trị.

Cơ quan này khẳng định tháng Ramadan tự thân không phải là nguyên nhân làm lây lan bệnh lao. Tuy nhiên, việc gia tăng các hoạt động giao lưu xã hội trong dịp này có thể khiến nguy cơ phơi nhiễm cao hơn so với ngày thường.

Bộ Y tế cho rằng nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa là yếu tố then chốt giúp phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và ngăn chặn sự lây lan của bệnh lao. Cơ quan này kêu gọi người dân cùng chung tay hành động để bảo đảm một mùa Ramadan an toàn và khỏe mạnh cho mọi người.

Theo The Star, khác với cúm mùa hoặc Covid-19, bệnh lao lây lan chậm hơn và thường cần sự tiếp xúc kéo dài, lặp đi lặp lại mới có thể truyền bệnh. Dù vậy, nguy cơ vẫn hiện hữu nếu người dân chủ quan trong môi trường kín và đông đúc.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc vệ sinh hô hấp như che miệng khi ho, hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hoặc khi đến nơi đông người, đồng thời đi khám nếu ho kéo dài hơn hai tuần hoặc xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ lao.

Về phân bố địa phương, bang Sabah ghi nhận số ca cao nhất với 755 trường hợp. Tiếp theo là Selangor với 596 ca và Sarawak với 332 ca. Johor ghi nhận 280 ca, trong khi hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya có 244 ca.

Kedah ghi nhận 181 ca, Penang 172 ca và Perak 154 ca. Kelantan có 121 ca, Pahang 103 ca, Terengganu 74 ca và Negeri Sembilan 62 ca. Melaka ghi nhận 48 ca, Perlis 21 ca, còn vùng lãnh thổ liên bang Labuan có số ca thấp nhất với 18 trường hợp.

Trước diễn biến số ca mắc tăng lên, giới chức y tế Malaysia tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan, đồng thời chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng trước nguy cơ lây nhiễm bệnh lao trong giai đoạn cao điểm sinh hoạt tập trung.