Vị trí ngồi tốt nhất giúp tránh say xe, say máy bay

Cảm giác say tàu xe là trải nghiệm khó chịu rất nhiều người trải qua trong mỗi lần đi ôtô, máy bay. Việc chọn đúng vị trí ngồi khi di chuyển có thể giúp giảm bớt triệu chứng phiền toái này.

Say tàu xe là tình trạng phổ biến gây khó chịu cho rất nhiều người khi di chuyển. Ảnh: Shutterstock.

Say tàu xe là chứng rối loạn rất phổ biến ở tai trong do chuyển động lặp đi lặp lại gây ra. Bất cứ ai cũng có thể bị say xe, tuy nhiên, mức độ nhạy cảm với chuyển động ở mỗi người là khác nhau. Say xe thường gặp nhất ở trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, phụ nữ mang thai và những người dễ bị đau nửa đầu.

Mặc dù không thể ngăn ngừa hoàn toàn mọi trường hợp say tàu xe, những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn phòng ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng phiền toái này:

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi chuyến đi

Theo Medicine Net, hãy chú ý đến lượng thức ăn và đồ uống bạn tiêu thụ trước và trong suốt chuyến đi. Không nên ăn bữa ăn quá no trước khi đi. Tốt nhất nên ăn nhẹ, giàu tinh bột như ngũ cốc, bánh giò, khoai lang hoặc bánh mì một hoặc hai tiếng trước khi khởi hành.

Tránh uống quá nhiều rượu, hút thuốc và các loại thực phẩm hoặc đồ uống “không hợp với bạn” hoặc khiến bạn cảm thấy quá no. Thực phẩm có mùi nồng, hoặc những thực phẩm nặng, cay hoặc nhiều chất béo có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng buồn nôn hoặc say tàu xe ở một số người.

Trên những chuyến đi dài, hãy cố gắng nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành, uống nước lạnh và nếu có thể, đi bộ một đoạn ngắn.

Chọn vị trí ít say xe

Hãy cố gắng chọn chỗ ngồi sao cho bạn ít bị rung lắc nhất. Khu vực giữa máy bay, phía trên cánh, là nơi yên tĩnh nhất. Trên tàu, những người ở khoang dưới gần trung tâm tàu ​​thường ít bị rung lắc hơn so với hành khách ở khoang trên hoặc khoang ngoài.

Với ôtô, người lái xe ít bị say xe hơn hành khách, có lẽ vì não bộ của người lái sử dụng các lệnh vận động để điều khiển xe và có thể dự đoán chuyển động. Ngồi sau tay lái sẽ giúp giảm bớt cảm giác buồn nôn.

Nếu bạn phải đi với tư cách là hành khách, hãy thử ngồi ở ghế trước và nhìn ra phía chân trời, điều này mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn so với ngồi ở ghế sau. Nếu bạn bị kẹt ở ghế sau, hãy thử trò chuyện và đánh lạc hướng để giảm bớt sự lo lắng vì không thể kiểm soát tình huống. Mở cửa thông gió hoặc nguồn không khí trong lành nếu có thể và tránh đọc sách.

Bên cạnh đó, hãy tránh xa những người có thể bị say tàu xe. Nghe người khác nói về say tàu xe hoặc nhìn thấy người khác bị say đôi khi cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu. Điều đặc biệt cần lưu ý là tránh ngồi quay lưng về hướng di chuyển của mình.

Nếu có thể, hãy nhắm mắt ngủ

Theo NDTV, khi bạn tiếp xúc với chuyển động nhanh, cơ thể có thể bắt đầu buồn nôn và choáng váng do sự thay đổi nhanh chóng của môi trường xung quanh. Khi cảm thấy buồn nôn, hãy nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Khi bạn nhắm mắt, tác động của chuyển động lên cơ thể sẽ không quá kích thích hay khó chịu.

Gừng hoặc trà gừng là loại thực phẩm giúp giảm say xe hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Một số cách tự nhiên giảm nôn nao

Những mẹo dưới đây có thể giảm bớt triệu chứng chóng mặt, buồn nôn khi say xe:

- Hít thở sâu và chậm, đồng thời tập trung vào hơi thở và nghe nhạc. Phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng.

- Bấm huyệt: Bấm huyệt ngay dưới cổ tay có thể giúp bạn giảm buồn nôn. Để thực hiện, bạn có thể dùng ngón tay cái của một bàn tay ấn vào bên dưới cổ tay.

- Gừng có thể cải thiện tình trạng say tàu xe ở một số người. Nhai một lát gừng tươi hoặc ăn kẹo gừng khi bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng, buồn nôn. Hoặc bạn có thể ăn hoặc uống trà gừng khoảng một giờ trước khi lên xe.

- Chanh tươi có thể làm giảm buồn nôn và nôn khi bạn di chuyển trên tàu xe. Chanh chứa các chất dinh dưỡng có thể làm dịu dạ dày. Cắt lát mỏng hoặc cầm theo 1-2 quả chanh tươi. Ngậm lát chanh hoặc ngửi chanh khi bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Cả lá và tinh dầu bạc hà đều giúp đối phó với chứng khó tiêu và hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra, mùi hương của dầu bạc hà có thể giảm cảm giác buồn nôn. Trước và trong khi di chuyển, bạn nên ngậm bạc hà, nhai lá, ngậm một giọt tinh dầu hoặc uống trà bạc hà.