Vụ ném mìn ở Thanh Hóa: 10 nạn nhân bị găm đầy mảnh kim khí

Mười người nhập viện sau vụ nổ vật liệu tự chế xảy ra đêm mùng 2 Tết tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, đều trong tình trạng đa chấn thương nặng, cơ thể găm nhiều mảnh kim khí.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân là người trong gia đình ông Lê Thế Hưng (52 tuổi). Chiều 18/2, khi cả nhà đang quây quần ăn Tết tại phòng khách, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Kính vỡ tung tóe, khung cửa sắt phía trước nhà gãy đổ, nhiều vật dụng hư hỏng. Vụ nổ khiến 10 người bị thương với mức độ khác nhau.

Tám nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (Thanh Hóa) trong tình trạng mất máu nhiều, đa chấn thương phức tạp. Các bác sĩ ghi nhận nhiều mảnh kim loại găm ở đầu, mặt, hàm, tay, chân, bụng và cả vùng nhạy cảm.

Sau khi sơ cấp cứu, hai bệnh nhân được phẫu thuật khẩn để lấy dị vật và xử lý tổn thương ở nhiều vị trí. Bốn người khác được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hai trường hợp tiếp tục điều trị tại Hợp Lực.

Hai nạn nhân khác được cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, sau đó cũng chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do tình trạng chấn thương phức tạp.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khá nặng, vết thương rải rác khắp cơ thể với rất nhiều dị vật kim khí.

Sau khi được xử trí cấp cứu tạm thời ổn định, 4 bệnh nhân xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hai người còn lại đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của bệnh viện tỉnh.

Một bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực sau khi qua cơn nguy kịch cũng xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện nay, 5 nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; một bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và 2 người còn lại tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Kiều Văn Thanh (54 tuổi), em rể của chủ nhà. Người này bị cho là đã ném mìn tự chế gây nổ, sau đó được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người để tiếp tục làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.