Chiếc đũa dài 12 cm mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông suốt 8 năm

Người đàn ông 46 tuổi sống suốt 8 năm với chiếc đũa kim loại dài 12 cm mắc trong cổ họng. Ông chỉ đi viện khi cơn đau tăng dữ dội.

Dị vật là chiếc đũa inox trong cổ họng người đàn ông.

Mới đây, khoa Tai - Mũi - Họng và phẫu thuật đầu cổ của Bệnh viện Trung tâm trực thuộc Đại học Công nghệ Đại Liên (Trung Quốc) tiếp nhận bệnh nhân nam họ Vương đến khám vì đau họng dữ dội và cảm giác có dị vật trong cổ.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ bất ngờ, trong vùng họng của ông có một chiếc đũa kim loại dài khoảng 12 cm. Theo lời kể của bệnh nhân, sự việc bắt đầu từ 8 năm trước. Trong một lần ăn uống, ông vô tình nuốt phải cả chiếc đũa kim loại. Ngay sau đó, ông cảm thấy cổ họng nghẹn và đau, nhưng may mắn không bị khó thở.

Khi đến bệnh viện địa phương kiểm tra, bác sĩ xác định chiếc đũa vẫn nằm trong cổ họng. Tuy nhiên, để lấy dị vật ra cần phải thực hiện phẫu thuật rạch vùng cổ. Do lo ngại rủi ro và vết mổ lớn ở cổ, ông Vương đã quyết định từ chối phẫu thuật. Kể từ đó, chiếc đũa kim loại vẫn nằm trong cổ họng ông.

Người đàn ông này vốn có thói quen uống rượu trong thời gian dài. Trong suốt 8 năm sau đó, dù thỉnh thoảng cảm thấy vướng hoặc hơi khó chịu ở cổ họng, ông vẫn cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường sau khi uống rượu nên không đi kiểm tra lại.

Dị vật được lấy ra nguyên vẹn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người đàn ông.

Gần đây, ông Vương bất ngờ cảm thấy cổ họng đau rõ rệt sau khi thức dậy vào buổi sáng. Khi nuốt, cơn đau càng tăng, kèm theo cảm giác dị vật rõ rệt trong họng. Theo thời gian, tình trạng khó chịu vẫn không giảm. Nhận thấy bất thường, ông lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả nội soi cho thấy một chiếc đũa kim loại cắm vào phần phía trên thành sau họng, nằm phía sau khẩu cái mềm bên phải. Phần đầu dị vật lộ ra khoảng 3 cm.

May mắn là sau khi kiểm tra kỹ, các bác sĩ nhận thấy niêm mạc họng xung quanh chưa bị rách, chảy máu hay nhiễm trùng nghiêm trọng. Dây thanh quản người bệnh vẫn hoạt động bình thường và cấu trúc thanh quản không bị chèn ép hay lệch vị trí.

Do biết bệnh nhân từng từ chối phẫu thuật rạch cổ cách đây nhiều năm, các bác sĩ đã xây dựng phương án phẫu thuật ít xâm lấn hơn. Thay vì phải mổ ở cổ, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật lấy dị vật qua đường miệng. Cuối cùng, chiếc đũa kim loại dài 12 cm đã được lấy ra nguyên vẹn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất rất ít và không xảy ra biến chứng.

Các bác sĩ cho biết trường hợp dị vật tồn tại lâu trong cơ thể như vậy là rất hiếm gặp. Nếu chiếc đũa di chuyển hoặc gây tổn thương các cấu trúc quan trọng ở vùng cổ họng, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Chuyên gia khuyến cáo khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế kiểm tra càng sớm càng tốt, thay vì cố gắng chịu đựng hoặc tự xử lý tại nhà. Dị vật mắc trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa có thể gây tổn thương niêm mạc, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu di chuyển hoặc đâm vào các mạch máu, cơ quan quan trọng.

Ngoài ra, nếu sau khi ăn uống xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau họng kéo dài, cảm giác vướng khi nuốt, khó nuốt hoặc đau tăng dần, người bệnh cũng nên đi khám sớm. Việc phát hiện và xử lý dị vật kịp thời không chỉ giúp tránh biến chứng nguy hiểm mà còn giúp quá trình điều trị đơn giản và ít xâm lấn hơn.