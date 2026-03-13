Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Chiếc đũa dài 12 cm mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông suốt 8 năm

  • Thứ sáu, 13/3/2026 15:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người đàn ông 46 tuổi sống suốt 8 năm với chiếc đũa kim loại dài 12 cm mắc trong cổ họng. Ông chỉ đi viện khi cơn đau tăng dữ dội.

Dị vật là chiếc đũa inox trong cổ họng người đàn ông.

Mới đây, khoa Tai - Mũi - Họng và phẫu thuật đầu cổ của Bệnh viện Trung tâm trực thuộc Đại học Công nghệ Đại Liên (Trung Quốc) tiếp nhận bệnh nhân nam họ Vương đến khám vì đau họng dữ dội và cảm giác có dị vật trong cổ.

Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ bất ngờ, trong vùng họng của ông có một chiếc đũa kim loại dài khoảng 12 cm. Theo lời kể của bệnh nhân, sự việc bắt đầu từ 8 năm trước. Trong một lần ăn uống, ông vô tình nuốt phải cả chiếc đũa kim loại. Ngay sau đó, ông cảm thấy cổ họng nghẹn và đau, nhưng may mắn không bị khó thở.

Khi đến bệnh viện địa phương kiểm tra, bác sĩ xác định chiếc đũa vẫn nằm trong cổ họng. Tuy nhiên, để lấy dị vật ra cần phải thực hiện phẫu thuật rạch vùng cổ. Do lo ngại rủi ro và vết mổ lớn ở cổ, ông Vương đã quyết định từ chối phẫu thuật. Kể từ đó, chiếc đũa kim loại vẫn nằm trong cổ họng ông.

Người đàn ông này vốn có thói quen uống rượu trong thời gian dài. Trong suốt 8 năm sau đó, dù thỉnh thoảng cảm thấy vướng hoặc hơi khó chịu ở cổ họng, ông vẫn cho rằng đó chỉ là phản ứng bình thường sau khi uống rượu nên không đi kiểm tra lại.

dua ket trong hong anh 1

Dị vật được lấy ra nguyên vẹn, không ảnh hưởng đến sức khỏe người đàn ông.

Gần đây, ông Vương bất ngờ cảm thấy cổ họng đau rõ rệt sau khi thức dậy vào buổi sáng. Khi nuốt, cơn đau càng tăng, kèm theo cảm giác dị vật rõ rệt trong họng. Theo thời gian, tình trạng khó chịu vẫn không giảm. Nhận thấy bất thường, ông lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả nội soi cho thấy một chiếc đũa kim loại cắm vào phần phía trên thành sau họng, nằm phía sau khẩu cái mềm bên phải. Phần đầu dị vật lộ ra khoảng 3 cm.

May mắn là sau khi kiểm tra kỹ, các bác sĩ nhận thấy niêm mạc họng xung quanh chưa bị rách, chảy máu hay nhiễm trùng nghiêm trọng. Dây thanh quản người bệnh vẫn hoạt động bình thường và cấu trúc thanh quản không bị chèn ép hay lệch vị trí.

Do biết bệnh nhân từng từ chối phẫu thuật rạch cổ cách đây nhiều năm, các bác sĩ đã xây dựng phương án phẫu thuật ít xâm lấn hơn. Thay vì phải mổ ở cổ, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật lấy dị vật qua đường miệng. Cuối cùng, chiếc đũa kim loại dài 12 cm đã được lấy ra nguyên vẹn. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, lượng máu mất rất ít và không xảy ra biến chứng.

Các bác sĩ cho biết trường hợp dị vật tồn tại lâu trong cơ thể như vậy là rất hiếm gặp. Nếu chiếc đũa di chuyển hoặc gây tổn thương các cấu trúc quan trọng ở vùng cổ họng, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.

Chuyên gia khuyến cáo khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, người dân cần đến cơ sở y tế kiểm tra càng sớm càng tốt, thay vì cố gắng chịu đựng hoặc tự xử lý tại nhà. Dị vật mắc trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa có thể gây tổn thương niêm mạc, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu di chuyển hoặc đâm vào các mạch máu, cơ quan quan trọng.

Ngoài ra, nếu sau khi ăn uống xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau họng kéo dài, cảm giác vướng khi nuốt, khó nuốt hoặc đau tăng dần, người bệnh cũng nên đi khám sớm. Việc phát hiện và xử lý dị vật kịp thời không chỉ giúp tránh biến chứng nguy hiểm mà còn giúp quá trình điều trị đơn giản và ít xâm lấn hơn.

Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.

2 loại đồ uống là 'cặp đôi hoàn hảo' để thanh lọc, giải độc gan

Dưới góc độ y học thực chứng, hai loại đồ uống tốt nhất cho gan lại chính là những thứ gần gũi nhất là cà phê và nước lọc.

3 giờ trước

Cuộc đổ bộ của các 'ông lớn' vaccine mRNA vào Mexico

Việc chuyển giao công nghệ vaccine mRNA tại Mexico sẽ khởi động trong năm nay, giúp nước này nâng năng lực sản xuất vaccine và ứng phó dịch bệnh trong tương lai.

4 giờ trước

7 lời khuyên của bác sĩ giúp kiểm soát cân nặng khi mang thai

Tăng cân khi mang thai là tự nhiên nhưng cần ở mức hợp lý để bảo vệ sức khỏe. Việc kiểm soát cân nặng khi mang thai giúp mẹ bầu ngăn ngừa các biến chứng.

4 giờ trước

Kỳ Duyên

đũa kẹt trong họng đũa kim loại cổ họng phẫu thuật

    Đọc tiếp

    Tre thua can nhung van suy dinh duong hinh anh

    Trẻ thừa cân nhưng vẫn suy dinh dưỡng

    2 giờ trước 14:55 13/3/2026

    0

    Nhiều người nghĩ chỉ trẻ gầy mới bị suy dinh dưỡng, nhưng thực tế không ít trẻ thừa cân, béo phì vẫn thiếu vi chất quan trọng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý