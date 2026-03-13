Cuộc đổ bộ của các 'ông lớn' vaccine mRNA vào Mexico

Việc chuyển giao công nghệ vaccine mRNA tại Mexico sẽ khởi động trong năm nay, giúp nước này nâng năng lực sản xuất vaccine và ứng phó dịch bệnh trong tương lai.

Bộ Y tế Mexico ký Biên bản ghi nhớ với BIRMEX và Pfizer nhằm phát triển, sản xuất vaccine mRNA trong nước. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/3, Bộ Y tế Mexico cho biết cơ quan này đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp nhà nước Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) và hãng dược sinh học Pfizer nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, sản xuất và tiếp cận các công nghệ y sinh tiên tiến, đặc biệt là công nghệ vaccine sử dụng RNA thông tin (mRNA).

Mục tiêu của sự hợp tác là thúc đẩy sự phối hợp giữa khu vực công và ngành công nghiệp dược, qua đó nâng cao năng lực quốc gia trong phát triển và sản xuất các công nghệ sinh học mới, đồng thời củng cố “chủ quyền y tế” của Mexico.

Một trong những nội dung trọng tâm của thỏa thuận là dự án chuyển giao công nghệ vaccine dựa trên mRNA. Nếu được triển khai, chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp Mexico nâng cao năng lực công nghiệp, khoa học và logistics trong sản xuất vaccine, đồng thời tạo nền tảng để nước này chủ động hơn trong ứng phó với các dịch bệnh trong tương lai.

Tờ La Jornada cho biết việc chuyển giao này sẽ bắt đầu trong năm nay tại nhà máy Pfizer, đặt tại Toluca, bang Mexico, và mục tiêu là phân phối các loại vaccine này trên toàn quốc bắt đầu từ mùa đông năm 2027-2028.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng mở ra cơ hội mở rộng các nghiên cứu lâm sàng tại Mexico, thúc đẩy các chương trình đào tạo khoa học và giáo dục y khoa, qua đó phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y sinh.

Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Y tế Mexico David Kershenobich, Tổng giám đốc BIRMEX Carlos Alberto Ulloa Pérez và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Pfizer Mexico Juan Luis Morell Villarias.

Theo Bộ Y tế Mexico, hợp tác này là một phần của chiến lược quốc gia “Plan México”, chương trình nhằm củng cố hệ thống y tế, thúc đẩy đổi mới và xây dựng năng lực sản xuất vaccine trong nước thông qua đầu tư vào hạ tầng khoa học và nguồn nhân lực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Y tế David Kershenobich cho rằng đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của việc các quốc gia sở hữu năng lực công nghệ riêng để sản xuất vaccine và ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp về y tế.

Trước đó, chính phủ Mexico cũng đã ký một thỏa thuận khác với hãng dược Mỹ Moderna nhằm triển khai sản xuất vaccine tại Mexico và thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học liên quan, Mexico News đưa tin.

Thỏa thuận với Moderna không chỉ hướng tới sản xuất vaccine Covid-19 mà còn mở rộng sang phát triển các loại vaccine mới trong tương lai. Theo giới chức Mexico, các nhà khoa học trong nước sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu chung nhằm phát triển những loại vaccine phục vụ nhu cầu y tế của quốc gia, trong đó có vaccine phòng sốt xuất huyết và thậm chí là vaccine điều trị ung thư.