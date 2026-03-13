Một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở trên bàn mổ được cứu ngoạn mục

Sau hơn ba tháng điều trị và nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã cứu bệnh nhân từng ngưng tim, ngưng thở trên bàn mổ do nhiễm trùng nặng.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật. Ảnh: Khoa Lê.

Bệnh nhân N.V.T. (61 tuổi) nhập viện trong tình trạng rất nặng sau nhiều ngày đau bụng. Ban đầu, ông chỉ đau vùng trên rốn, sau đó cơn đau lan khắp bụng kèm sốt nhẹ. Người bệnh tự uống thuốc giảm đau tại nhà.

Năm ngày sau, khi được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), tình trạng của ông đã trở nên nguy kịch. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày. Khi dạ dày bị thủng, dịch tiêu hóa và thức ăn tràn vào ổ bụng gây nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Duy Đạt, khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết ê kíp đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu theo khuyến cáo mới của Tổ chức Phẫu thuật cấp cứu thế giới (WSES), áp dụng chiến lược phẫu thuật kiểm soát thương tổn nhằm ưu tiên cứu sống người bệnh trước khi xử lý triệt để tổn thương.

“Chúng tôi phối hợp với Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành làm sạch ổ bụng, xử lý ổ nhiễm trùng và tạo đường nuôi ăn để duy trì dinh dưỡng cho bệnh nhân”, bác sĩ Đạt cho hay.

Do nhập viện muộn, cơ thể người bệnh đã suy kiệt nặng. Trong suốt hơn ba tháng điều trị sau đó, bệnh nhân phải trải qua nhiều lần phẫu thuật vì nhiễm trùng tái phát, rò tiêu hóa và tràn dịch màng phổi. Các bác sĩ liên tục can thiệp phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt để kiểm soát nhiễm trùng.

Song song đó là quá trình hồi sức kéo dài với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Dinh dưỡng lâm sàng, Phục hồi chức năng và Dược lâm sàng. Bệnh nhân được theo dõi sát sao từng ngày để cải thiện thể trạng.

Khoa Ngoại Tiêu hóa cũng áp dụng nhiều kỹ thuật điều trị mới như truyền dịch tiêu hóa hoàn hồi vào ruột non, sử dụng hệ thống hút áp lực âm VAC nhằm kích thích liền vết thương và kiểm soát rò tiêu hóa cung lượng cao phức tạp.

Sau hơn ba tháng điều trị, bệnh nhân được xuất viện. Hiện tại, qua nhiều lần tái khám, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hồi phục tốt.

Theo ThS.BS Phạm Quang Nhật, khoa Ngoại Tiêu hóa, đây là một trường hợp rất nặng do người bệnh nhập viện muộn, nhiễm trùng đã lan rộng và xuất hiện nhiều biến chứng.

“Quá trình điều trị kéo dài với nhiều lần phẫu thuật và hồi sức tích cực. Việc người bệnh hồi phục được xem là kết quả rất đáng mừng đối với ê-kíp điều trị”, bác sĩ Nhật chia sẻ.