Món khoái khẩu khiến người đàn ông nguy kịch

Chỉ vài ngày sau khi ăn lòng lợn, người đàn ông 58 tuổi ở Nghệ An rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn tối cấp, suy đa tạng, rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân H.N.M. (58 tuổi, trú tại Nghệ An) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Vinh trong tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng, sốc nhiễm khuẩn và toan chuyển hóa nặng.

Chỉ khoảng một giờ sau nhập viện, trên da tứ chi của bệnh nhân xuất hiện nhiều mảng tím nhạt rải rác - dấu hiệu cảnh báo tình trạng nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận khoảng 3 ngày trước khi khởi phát bệnh, người đàn ông này có ăn lòng lợn.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có nhiều biểu hiện điển hình của bệnh liên cầu lợn. Ngay lập tức, ê-kíp điều trị tiến hành đặt nội khí quản, sử dụng kháng sinh phổ rộng và triển khai lọc máu để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Tuy nhiên, diễn biến bệnh tiến triển nhanh chóng. Chỉ sau một ngày điều trị, bệnh nhân xuất hiện suy đa phủ tạng và đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC) - biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng. Tiên lượng lúc này được đánh giá rất xấu, nguy cơ không qua khỏi cao.

Trước tình thế "nghìn cân treo sợi tóc", các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc liên tục hội chẩn, theo dõi sát diễn biến để điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Bệnh nhân được sử dụng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ, truyền các chế phẩm máu và lọc máu liên tục bằng quả lọc M100 nhằm kiểm soát rối loạn đông máu và phản ứng viêm toàn thân.

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau 72 giờ căng mình chạy đua với tử thần, các tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Huyết động của bệnh nhân dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng giảm xuống.

Bác sĩ Ngô Nam Hải, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, diễn biến bệnh rất nhanh và nguy cơ tử vong luôn hiện hữu.

"Nhờ được can thiệp kịp thời, sử dụng kháng sinh ngay trong giờ đầu kết hợp lọc máu liên tục và hồi sức tích cực, bệnh nhân dần vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, thể trạng cải thiện rõ rệt, không còn tình trạng nhiễm trùng hay rối loạn đông máu.

Theo bác sĩ Ngô Nam Hải, liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Đây là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu từ lợn mắc bệnh.

Bệnh có thể lây nhiễm khi con người tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển hoặc ăn các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái, phủ tạng. Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập qua các vết thương hở hoặc niêm mạc rồi đi vào máu, gây nhiễm trùng nặng.

Sau khi nhiễm liên cầu lợn, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, rối loạn ý thức, xuất huyết dưới da hoặc nổi các mảng tử ban. Khi các mảng tử ban xuất hiện trên da, bệnh thường đã bước sang giai đoạn nặng với tỷ lệ tử vong cao hoặc có nguy cơ để lại nhiều di chứng nghiêm trọng như điếc, cứng khớp, tổn thương thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không giết mổ, chế biến hoặc tiêu thụ lợn ốm, lợn chết; không ăn tiết canh, thịt lợn tái sống hay phủ tạng chưa được nấu chín kỹ. Chỉ nên sử dụng thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch thú y.

Khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc tham gia giết mổ, cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như găng tay, kính, ủng; tránh chế biến thực phẩm khi có vết thương hở chưa được xử lý an toàn. Đồng thời, cần rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh dụng cụ chế biến thực phẩm sạch sẽ và đảm bảo môi trường chăn nuôi thông thoáng, hợp vệ sinh.