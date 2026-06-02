Bệnh viện Thống Nhất có kỹ thuật tim mạch mới, lần đầu triển khai ở phía Nam

Từ thời gian can thiệp kéo dài 3-4 giờ, kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung điện (PFA) giúp rút ngắn xuống dưới 30 phút mỗi ca.

Ê-kíp triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung điện. Ảnh: Minh Khoa.

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa thực hiện thành công 3 trường hợp đầu tiên điều trị rung nhĩ bằng công nghệ triệt đốt năng lượng từ xung điện (Pulsed Field Ablation - PFA), mở ra thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người bệnh rối loạn nhịp tim.

Điểm nổi bật của kỹ thuật này là thời gian can thiệp được rút ngắn đáng kể. Theo ghi nhận tại bệnh viện, mỗi ca triệt đốt chỉ kéo dài dưới 30 phút, trong khi các phương pháp truyền thống thường mất từ 3 đến 4 giờ. Các bệnh nhân đều phục hồi tốt sau thủ thuật.

Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim phổ biến nhất hiện nay, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Trong nhiều năm qua, các kỹ thuật triệt đốt bằng năng lượng nhiệt như sóng tần số radio (RF) hoặc nhiệt lạnh (Cryoablation) đã được áp dụng rộng rãi, mang lại hiệu quả điều trị cao nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến các cấu trúc lân cận như thực quản, thần kinh hoành hoặc mạch máu.

Khác với các phương pháp trên, PFA sử dụng các xung điện cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên các tế bào cơ tim gây rối loạn nhịp mà không dựa trên cơ chế nhiệt.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết công nghệ PFA giúp nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu hóa độ an toàn cho người bệnh rung nhĩ. Nhờ khả năng tác động chọn lọc lên mô cơ tim gây rối loạn nhịp, kỹ thuật này hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận như thực quản, thần kinh hoành hay tĩnh mạch phổi.

Theo bác sĩ Thanh, nhận thấy tiềm năng của công nghệ mới, đơn vị đã chủ động cử 4 bác sĩ sang Bệnh viện Đại học Juntendo (Nhật Bản) đào tạo chuyên sâu. Các bác sĩ được trực tiếp tham gia thực hành trên bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế trước khi trở về triển khai kỹ thuật tại Việt Nam.

PGS Hayashi Hidemori, Trưởng khoa Sinh học và Y học Tim mạch, Trường Sau đại học Y khoa, Bệnh viện Juntendo, cho biết PFA tạo ra hiện tượng điện xuyên màng tế bào không hồi phục, từ đó phá hủy chọn lọc mô cơ tim gây rối loạn nhịp nhưng hạn chế tổn thương đến thực quản, thần kinh hoành và hệ mạch máu.

Theo các nghiên cứu quốc tế, công nghệ này đạt tỷ lệ cô lập tĩnh mạch phổi cao, thời gian thủ thuật ngắn hơn và có hồ sơ an toàn đầy hứa hẹn so với các phương pháp triệt đốt bằng nhiệt truyền thống.

TS.BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Nhịp tim Bệnh viện Thống Nhất, nhận định PFA đang mở ra nhiều triển vọng mới trong điều trị rung nhĩ. Với khả năng giảm nguy cơ biến chứng liên quan đến nhiệt và rút ngắn thời gian can thiệp, công nghệ này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh rối loạn nhịp tim trong thời gian tới.