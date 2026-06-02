Trả giá đắt vì uống 800 viên thuốc mỗi ngày

Người phụ nữ ở Trung Quốc phải cắt bỏ đại tràng sau 4 năm lạm dụng thuốc nhuận tràng để giảm cân. Có thời điểm cô uống tới 800 viên thuốc mỗi ngày.

Theo Jimu News, người phụ nữ vốn bị táo bón kéo dài và thường xuyên lo lắng về cân nặng. Khoảng 4 năm trước, cô bắt đầu sử dụng loại "viên hồng giảm cân" (tiểu phấn hoàn) có thành phần chính là bisacodyl - một thuốc nhuận tràng kích thích.

Ban đầu, chỉ một viên mỗi ngày đã giúp cô đi tiêu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc giảm dần theo thời gian khiến liều lượng liên tục tăng lên. Từ vài viên mỗi ngày, cô chuyển sang hàng chục viên rồi hàng trăm viên. Trước khi nhập viện, lượng thuốc sử dụng đã lên tới khoảng 800 viên/ngày.

Không ít người lạm dụng thuốc nhuận tràng vì tin rằng chúng có thể giúp đào thải lượng calo vừa ăn vào cơ thể.

Việc lạm dụng thuốc kéo dài khiến cơ thể mất khả năng đại tiện tự nhiên. Mỗi khi ngừng thuốc, người phụ nữ gần như không thể tự đi ngoài, đồng thời xuất hiện tình trạng phù toàn thân, mệt mỏi, tiểu ít và suy giảm chức năng thận. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine trong máu từng vượt quá 300 micromol/L, cho thấy thận đã bị tổn thương đáng kể.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện người bệnh không chỉ phụ thuộc nặng vào thuốc nhuận tràng mà còn bị suy giảm nghiêm trọng chức năng vận động của đại tràng, suy dinh dưỡng với chỉ số BMI chỉ 16,5 và rối loạn điện giải kéo dài. Nồng độ kali và natri trong máu đều thấp hơn nhiều so với bình thường.

Trước tình trạng tổn thương kéo dài nhiều năm và nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bỏ đại tràng và nối đại trực tràng. Theo các bác sĩ, phần đại tràng của người bệnh đã gần như mất hoàn toàn khả năng co bóp sau thời gian dài bị thuốc nhuận tràng kích thích liên tục. Các đám rối thần kinh và cơ trơn tại đây bị teo nhỏ, không còn đảm nhận được chức năng vận chuyển phân như bình thường.

Sau phẫu thuật, người bệnh dần phục hồi khả năng đại tiện tự nhiên, các chỉ số chức năng thận cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện để tiếp tục theo dõi, phục hồi.

Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong vòng một năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp tương tự. Tất cả đều là phụ nữ, độ tuổi trung bình khoảng 35 và có điểm chung là sử dụng hơn 50 viên thuốc nhuận tràng mỗi ngày trong thời gian dài. Nhiều người nhập viện trong tình trạng sụt cân, hạ kali máu, suy giảm chức năng thận, lo âu hoặc rối loạn tâm lý.

Theo các chuyên gia, không ít người lạm dụng thuốc nhuận tràng vì tin rằng chúng có thể giúp đào thải lượng calo vừa ăn vào cơ thể. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Phần lớn quá trình hấp thu năng lượng diễn ra tại ruột non, trong khi các thuốc nhuận tràng như bisacodyl chỉ tác động lên đại tràng và không có khả năng ngăn cơ thể hấp thu calo hay đốt cháy mỡ thừa.

Sự sụt cân sau khi dùng thuốc thực chất chủ yếu là do mất nước và điện giải thông qua tiêu chảy. Khi cơ thể được bù nước và ăn uống trở lại, cân nặng thường nhanh chóng phục hồi.

Các bác sĩ cảnh báo việc lạm dụng thuốc nhuận tràng trong thời gian dài có thể gây mất nước mạn tính, rối loạn điện giải nghiêm trọng, suy nhược cơ thể, đánh trống ngực, co giật, tổn thương tim, thận và nhiều cơ quan khác. Một số người còn gặp các vấn đề như mất ngủ, lo âu hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng bất kỳ loại thuốc nhuận tràng, trà thải độc hay sản phẩm được quảng cáo là hỗ trợ "đào thải độc tố", "làm sạch đường ruột" hoặc "giảm cân nhanh" như một biện pháp kiểm soát cân nặng.

Việc giảm cân an toàn cần dựa trên chế độ ăn uống cân bằng, vận động đều đặn và duy trì lối sống lành mạnh. Trong khi đó, những người bị táo bón kéo dài nên đến cơ sở y tế để được đánh giá nguyên nhân và điều trị đúng cách thay vì tự ý sử dụng thuốc trong thời gian dài.