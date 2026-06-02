Vì sao nên lấy vôi răng thường xuyên?

Dù đánh răng đều đặn, vôi răng vẫn có thể hình thành theo thời gian. Việc cạo vôi định kỳ giúp giảm nguy cơ viêm nướu và bệnh nha chu.

Vôi răng (cao răng) là tình trạng mà hầu hết mọi người đều gặp phải theo thời gian. Dù đánh răng đều đặn mỗi ngày, các mảng bám còn sót lại trên bề mặt răng vẫn có thể kết hợp với khoáng chất trong nước bọt và dần cứng lại, hình thành lớp cao răng bám chắc ở thân răng hoặc dưới nướu.

Không ít người cho rằng đây chỉ là vấn đề thẩm mỹ, trong khi thực tế vôi răng có thể là khởi nguồn của nhiều bệnh lý răng miệng nếu không được xử lý kịp thời.

Cao răng (vôi răng) thường bám chặt vào bề mặt răng hoặc ẩn dưới viền nướu. Ảnh: Freepik.

Hạn chế tích tụ vi khuẩn

Sau mỗi bữa ăn, vi khuẩn trong khoang miệng sẽ kết hợp với thức ăn thừa tạo thành lớp màng sinh học gọi là mảng bám răng, theo Healthline. Nếu không được làm sạch kỹ, mảng bám này sẽ hấp thụ canxi và phosphate từ nước bọt rồi dần khoáng hóa thành vôi răng.

Bản thân vôi răng không phải là vi khuẩn, nhưng bề mặt gồ ghề của nó lại tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn tích tụ và phát triển. Theo thời gian, số lượng vi khuẩn trong khoang miệng có thể tăng lên đáng kể, tạo ra các chất gây kích ứng và viêm mô nướu xung quanh. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người dù chăm đánh răng vẫn thường xuyên bị hôi miệng, chảy máu chân răng hoặc sưng nướu.

Giúp phòng ngừa viêm nướu và bệnh nha chu

Một trong những lý do quan trọng nhất để cạo vôi răng là ngăn ngừa các bệnh về nướu. Ở giai đoạn đầu, vi khuẩn tích tụ quanh chân răng có thể gây viêm nướu với các biểu hiện như đỏ nướu, sưng đau hoặc chảy máu khi đánh răng. Nếu tình trạng viêm kéo dài mà không được điều trị, tổn thương có thể lan sâu xuống các mô nâng đỡ răng, dẫn đến viêm nha chu.

Khi mắc nha chu, xương quanh chân răng sẽ dần tiêu đi. Người bệnh có thể gặp tình trạng tụt nướu, răng lung lay, ê buốt kéo dài và cuối cùng là mất răng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trưởng thành.

Hạn chế hôi miệng

Theo WebMD, hôi miệng là vấn đề khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân có thể đến từ vôi răng.

Các vi khuẩn bám trên vôi răng liên tục phân hủy thức ăn thừa và protein trong khoang miệng, tạo ra những hợp chất chứa lưu huỳnh có mùi khó chịu. Vì vậy, dù đánh răng thường xuyên hoặc sử dụng nước súc miệng, tình trạng hôi miệng vẫn có thể kéo dài nếu lớp vôi răng không được loại bỏ. Sau khi lấy vôi răng và vệ sinh khoang miệng đúng cách, nhiều người nhận thấy hơi thở được cải thiện rõ rệt.

Giúp phát hiện sớm các vấn đề răng miệng

Quá trình lấy vôi răng thường đi kèm với việc kiểm tra tổng quát sức khỏe răng miệng. Đây là cơ hội để nha sĩ phát hiện sớm các vấn đề như sâu răng, viêm nướu, tụt nướu, mòn men răng hoặc các bất thường khác trong khoang miệng. Việc phát hiện sớm giúp điều trị dễ dàng hơn, hạn chế các thủ thuật phức tạp và giảm chi phí về sau.

Bao lâu nên lấy vôi răng một lần?

Tần suất lấy vôi răng có thể khác nhau tùy từng người. Với người có sức khỏe răng miệng tốt, các nha sĩ thường khuyến cáo nên cạo vôi răng định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Tuy nhiên, những người hút thuốc lá, thường xuyên uống cà phê, trà, có cơ địa dễ hình thành cao răng hoặc đang mắc bệnh nha chu có thể cần lấy vôi răng thường xuyên hơn theo chỉ định của bác sĩ.

Nhiều người lo ngại việc lấy vôi răng sẽ làm mòn men răng hoặc khiến răng yếu đi. Thực tế, nếu được thực hiện đúng kỹ thuật tại cơ sở nha khoa uy tín, cạo vôi răng không gây hại cho men răng. Cảm giác ê buốt nhẹ sau khi thực hiện chủ yếu xuất phát từ việc phần chân răng từng bị lớp vôi che phủ nay lộ ra ngoài và thường sẽ giảm dần sau một thời gian ngắn.