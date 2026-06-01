Việt Nam có loại rau mọc dại, là bài thuốc mát gan giải nhiệt

Rau má được xem là vị thuốc phổ biến với nhiều công dụng chữa bệnh được ghi chép trong y học cổ truyền lẫn chứng minh qua nghiên cứu hiện đại.

Không chỉ là loại rau ngon miệng và dễ chế biến, trong dân gian, rau má được dùng để chữa một số bệnh. Ảnh: Fullleafteacompany.

Rau má là loại rau thông dụng ở nước ta, quen thuộc qua các món nước rau má, canh rau má giúp thanh nhiệt trong mùa nắng nóng.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), các sách thuốc cổ như Bản thảo cương mục, Dược tính luận, Nam dược thần hiệu, ghi chép rau má có vị đắng, tính hàn, vào 3 kinh can, tỳ và thận, có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tiêu thũng giải độc. Y học cổ truyền dùng rau má để chữa tiêu chảy mùa hè, bệnh lỵ, vàng da do thấp nhiệt, sỏi đường tiết niệu, bỏng, dị ứng mẩn ngứa.

Nghiên cứu thực nghiệm trên chuột bạch và chuột cống cho thấy rau má có tác dụng trấn tĩnh, an thần thông qua cơ chế tác động trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương.

Các Saponin trong dịch chiết rau má có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của tế bào da, làm tăng sinh mạng lưới huyết quản của tổ chức liên kết, giúp mô tái tạo nhanh và vết thương mau lành. Ngoài ra, rau má còn có tác dụng kháng khuẩn rõ rệt, làm giảm trương lực cơ trơn ở ruột (chống co thắt), hưng phấn nhẹ hô hấp và hạ huyết áp.

Trên lâm sàng, bột rau má khô uống với liều 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 5-7g có tác dụng giảm đau khá tốt.

Các bài thuốc dân gian từ rau má

Trong dân gian, rau má được dùng để chữa nhiều chứng bệnh thông thường:

Vàng da do thấp nhiệt: Rau má 30-40 g, đường phèn 30 g sắc uống.

Tiêu chảy do trúng thực: Rau má 30 g sắc với nước vo gạo uống hàng ngày.

Tiểu tiện ra máu: Rau má và ích mẫu thảo mỗi thứ một nắm rửa sạch, giã nát vắt lấy nước uống.

Bệnh sởi: Rau má 30-40 g sắc uống.

Áp xe ngực giai đoạn đầu: Rau má tươi 30-70 g sắc uống hoặc giã nát ép lấy nước uống.

Giải ngộ độc thuốc và thực phẩm: Rau má tươi giã nát ép lấy nước uống, có thể thêm một chút đường phèn.

Hành kinh đau bụng, đau lưng: Rau má khô tán bột, mỗi ngày uống 2 thìa cà phê gạt ngang.

Giải nhiệt, trị rôm sẩy, mẩn ngứa, mát gan, lợi tiểu: Rau má tươi 30-100 g rửa sạch, giã nát vắt lấy nước uống hàng ngày hoặc dùng máy xay sinh tố xay nát rồi hoà đường uống.

Ho do cảm phong nhiệt: Rau má, xạ can, lá hẹ nấu nước uống.

Viêm gan virus: 150 g rau má tươi sắc với 500 ml nước, cô đặc còn 250 ml, pha thêm đường phèn chia uống 2 lần trong ngày khi đói bụng. Hỗ trợ hạ men gan, làm mát gan.

Cảm nắng: Rau má, củ sắn dây, hương nhu nấu nước uống.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu ứng dụng lâm sàng của rau má hiện tập trung nhiều nhất trong việc điều trị các bệnh lý ngoài da, đặc biệt là phục hồi tổn thương do bỏng. Dù loại rau này rất phổ biến và lành tính, giới chuyên gia khuyến cáo một số nhóm đối tượng vẫn cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng:

Phụ nữ mang thai và có kế hoạch sinh con: Do rau má có hoạt tính kích thích co bóp tử cung nhẹ, phụ nữ đang trong thai kỳ hoặc đang chuẩn bị thụ thai nên hạn chế dùng để đảm bảo an toàn.

Người có bệnh lý nền về gan, chuyển hóa: Việc lạm dụng hoặc uống rau má liên tục thay nước lọc trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực bài tiết lên gan, đồng thời có nguy cơ ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết và cholesterol.

Người đang điều trị bằng thuốc: Những ai đang uống thuốc an thần, thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc tiểu đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng rau má lượng lớn nhằm tránh nguy cơ tác dụng phụ không mong muốn.