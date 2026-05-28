Những thực phẩm giàu kali, tốt cho sức khoẻ

Chuối, khoai tây, đậu xanh, rau bina hay khoai lang đều là nguồn kali dồi dào giúp hỗ trợ tim mạch, cân bằng điện giải và tăng cường sức khỏe tổng thể, đặc biệt có lợi cho trẻ nhỏ.

Kali là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể hoạt động bình thường. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp tim, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và thần kinh, đồng thời giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể.

Chế độ ăn giàu kali có thể giúp giảm tác động của natri (muối), từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Dưỡng chất này đặc biệt có lợi cho trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển.

Vì sao cơ thể cần kali?

Theo Health Direct, kali là chất điện giải giúp truyền tín hiệu thần kinh và hỗ trợ co cơ. Nếu cơ thể thiếu kali, bạn có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút, táo bón, tim đập bất thường.

Ở trẻ nhỏ, kali đặc biệt quan trọng vì giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp và duy trì hoạt động thần kinh ổn định. Trẻ vận động nhiều, chơi thể thao hoặc ra nhiều mồ hôi trong thời tiết nóng có thể cần bổ sung kali đầy đủ hơn qua thực phẩm tự nhiên.

Những thực phẩm giàu kali hàng đầu

Nhiều người nghĩ chuối là thực phẩm giàu kali nhất, nhưng thực tế còn có nhiều món chứa lượng kali cao hơn.

Đậu trắng và các loại đậu

Đây là nhóm thực phẩm giàu kali nổi bật. Ngoài kali, đậu còn cung cấp chất xơ và protein thực vật tốt cho sức khỏe.

Khoai tây và khoai lang

Khoai tây nướng cả vỏ chứa lượng kali rất cao. Khoai lang cũng là lựa chọn tốt cho trẻ em nhờ giàu chất xơ và beta-carotene.

Chuối

Chuối vẫn là nguồn kali phổ biến, dễ ăn và phù hợp với trẻ nhỏ. Một quả chuối trung bình có thể cung cấp hơn 400 mg kali.

Rau lá xanh

Rau bina (cải bó xôi), cải xoăn và nhiều loại rau xanh khác chứa lượng kali đáng kể, đồng thời giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Bơ

Quả bơ không chỉ giàu kali mà còn chứa chất béo tốt cho tim mạch và não bộ của trẻ.

Cá hồi

Cá hồi cung cấp kali cùng omega-3, hỗ trợ phát triển trí não và tim mạch.

Các loại thực phẩm phổ biến và hàm lượng kali của chúng. Nguồn: Australian Food Composition Database.

Trẻ nhỏ cần bao nhiêu kali mỗi ngày?

Theo khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Mỹ, nhu cầu kali phụ thuộc vào độ tuổi:

Trẻ 1-3 tuổi: khoảng 2.000-2.500 mg/ngày

Trẻ 4-8 tuổi: khoảng 2.300-2.900 mg/ngày

Thanh thiếu niên: khoảng 3.000 mg trở lên mỗi ngày

Phần lớn trẻ có thể nhận đủ kali thông qua chế độ ăn đa dạng gồm rau củ, trái cây, sữa và thực phẩm tươi. Dù kali cần thiết cho cơ thể, việc bổ sung quá mức cũng có thể gây hại, đặc biệt ở trẻ có bệnh thận hoặc rối loạn chuyển hóa.

Phụ huynh nên ưu tiên nguồn kali tự nhiên từ thực phẩm thay vì tự ý dùng thực phẩm chức năng. Ngoài ra:

Hạn chế đồ ăn nhanh nhiều muối vì natri cao có thể làm mất cân bằng kali

Khuyến khích trẻ ăn rau củ tươi mỗi ngày

Bổ sung nước hợp lý khi thời tiết nóng hoặc trẻ vận động nhiều

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị thay vì chỉ tập trung vào một loại "siêu thực phẩm", điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ ăn cân bằng với đa dạng rau củ, trái cây và thực phẩm tươi cho trẻ nhỏ.