Thực phẩm giàu chất xơ số một

Chất xơ không chỉ giúp trẻ tiêu hóa tốt hơn mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, kiểm soát cân nặng và hình thành thói quen ăn uống lành mạnh từ sớm.

Chất xơ là thành phần có trong thực vật, không được cơ thể tiêu hóa hoàn toàn nhưng lại đóng vai trò quan trọng với hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Ngoài việc giúp nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, chất xơ còn góp phần nuôi lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng và tăng cảm giác no lành mạnh cho trẻ.

Việc xây dựng chế độ ăn giàu chất xơ từ sớm giúp trẻ hình thành thói quen ăn uống khoa học và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý trong tương lai.

Lợi ích của chất xơ với trẻ

Theo Parents, chất xơ được chia thành hai nhóm chính gồm chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Cả hai đều cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Trong đó, chất xơ không hòa tan giúp làm mềm phân, tăng khối lượng phân và hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Chất xơ hòa tan có khả năng tạo dạng gel trong đường ruột, góp phần ổn định đường huyết.

Một số lợi ích nổi bật của chất xơ với trẻ gồm:

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Giúp trẻ no lâu hơn, hạn chế ăn vặt không lành mạnh

Nuôi lợi khuẩn đường ruột, hỗ trợ miễn dịch

Góp phần kiểm soát cholesterol và đường huyết

Hình thành thói quen ăn uống cân bằng từ nhỏ

Các chuyên gia khuyến nghị lượng chất xơ mỗi ngày cho trẻ thường được tính theo độ tuổi:

Trẻ 1-3 tuổi nên bổ sung khoảng 19 g chất xơ/ngày

Trẻ 4-8 tuổi cần khoảng 25 g/ngày và tăng dần đối với thanh thiếu niên.

Quả lê là một trong những thực phẩm rất giàu chất xơ, lại ngon ngọt, dễ ăn với trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Thực phẩm nào chứa nhiều chất xơ?

Theo Mayo Clinic, Nhiều loại thực phẩm quen thuộc chứa lượng chất xơ dồi dào và phù hợp với trẻ nhỏ nếu được chế biến hợp lý.

Quả mâm xôi

Một cốc mâm xôi có thể cung cấp khoảng 8 g chất xơ. Loại quả này còn giàu chất chống oxy hóa, thích hợp làm món ăn nhẹ hoặc trộn sữa chua.

Lê và táo

Lê và táo đều chứa nhiều pectin - loại chất xơ hòa tan tốt cho tiêu hóa. Một quả lê cỡ trung bình cả vỏ cung cấp 5,5 gam chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Trong khi đó, một quả táo cỡ trung bình cung cấp 4,5 gram chất xơ. Khi cho trẻ ăn nên giữ lại phần vỏ sạch để tận dụng lượng chất xơ tự nhiên.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa. Một chén bông cải xanh luộc cung cấp 5 gram chất xơ và vitamin. Các chuyên gia khuyến khích hấp hoặc ăn chín vừa tới để giữ dưỡng chất tốt hơn.

Yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan - loại chất xơ có lợi cho tim mạch và hệ tiêu hóa. Một cốc yến mạch nấu chín chứa 4 gam chất xơ beta-glucan. Đây là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng của trẻ.

Hạt chia

Hạt chia chứa lượng chất xơ cao cùng omega-3. Một ounce hạt chia cung cấp 10 gram chất xơ. Ba mẹ có thể kết hợp hạt chia với sữa chua, sinh tố hoặc pudding cho trẻ ăn.

Đậu lăng và các loại đậu

Các loại đậu không chỉ giàu chất xơ mà còn cung cấp protein thực vật, giúp trẻ no lâu và hỗ trợ phát triển cơ thể. Nửa chén đậu lăng nấu chín cung cấp 7,8 gam chất xơ, rất lý tưởng để nấu súp.

Quả bơ

Bơ chứa cả chất xơ và chất béo lành mạnh, phù hợp với trẻ nhỏ trong giai đoạn phát triển não bộ. Một quả bơ cỡ trung bình chứa 10 gram chất xơ và chất béo tốt. Nghiền bơ và phết lên bánh mì nướng để có một bữa ăn giàu chất xơ lành mạnh.