Điểm danh 4 nhóm thực phẩm giàu vitamin A

Vitamin A đóng vai trò cốt lõi đối với thị lực, hệ miễn dịch và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Cà rốt là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên dồi dào nhất của Beta-carotene (tiền chất của vitamin A). Ảnh: Magnific.

Vitamin A là một trong những vi chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể nhưng chúng ta không thể tự tổng hợp đủ. Do đó, việc chủ động bổ sung thông qua chế độ ăn uống hàng ngày là chìa khóa vàng để duy trì sức khỏe bền vững và phòng ngừa bệnh tật.

Theo tài liệu về vi chất dinh dưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF, vitamin A là cốt lõi cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Cụ thể hóa khuyến cáo này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhấn mạnh vitamin A nắm giữ nắm giữ nhiều vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe, cụ thể:

Bảo vệ thị lực: Giúp mắt điều tiết và nhìn rõ hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng, ngăn ngừa hiệu quả chứng quáng gà và khô mắt.

Tăng cường đề kháng: Hỗ trợ hệ miễn dịch vận hành tối ưu, giúp cơ thể tăng khả năng chống chọi với các bệnh nhiễm trùng phổ biến như viêm đường hô hấp, tiêu chảy hay sởi.

Thúc đẩy tăng trưởng: Đối với trẻ em, vi chất này tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển chiều cao, cân nặng, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Bảo vệ tế bào: Góp phần duy trì cấu trúc, bảo vệ độ toàn vẹn của da và niêm mạc.

Ai dễ thiếu hụt vitamin A?

Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bao gồm: Trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người có chế độ ăn uống kém, lười ăn rau xanh/thực phẩm động vật, hoặc người vừa trải qua các đợt nhiễm trùng kéo dài.

Gợi ý nguồn thực phẩm giàu vitamin A và cách chế biến

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) chỉ ra rằng vitamin A tồn tại rất nhiều trong các nhóm thực phẩm quen thuộc, bình dân và dễ tìm trong các bữa cơm gia đình:

Nguồn gốc động vật: Gan, trứng, sữa, các loại cá.

Các loại rau xanh đậm: Rau muống, rau ngót.

Củ quả màu vàng cam: Cà rốt, bí đỏ.

Trái cây chín: Đu đủ, xoài, gấc.

Do đặc tính của vitamin A là một vitamin tan trong dầu (lipid), các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh khi chế biến món ăn nên bổ sung thêm một lượng dầu hoặc mỡ hợp lý. Điều này giúp dung môi hòa tan vi chất, hỗ trợ cơ thể trẻ hấp thu một cách tối đa.

Với trẻ nhỏ trong độ tuổi ăn dặm, cha mẹ có thể linh hoạt bổ sung rau củ nghiền vào cháo hoặc bột, đồng thời khuấy thêm vài giọt dầu ăn phù hợp cho bé.

Bên cạnh giải pháp cải thiện dinh dưỡng từ nhà bếp, HCDC lưu ý phụ huynh cần quản lý và đưa trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi đến các Trạm Y tế phường, xã định kỳ 2 lần mỗi năm (vào tháng 6 và tháng 12) để uống vitamin A liều cao theo chương trình quốc gia. Đây là quyền lợi và là biện pháp bảo vệ kép cho hàng triệu trẻ em Việt Nam.