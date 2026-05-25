Nam sinh TP.HCM bị hủy cơ, suy đa tạng sau trận bóng

Một thiếu niên ở TP.HCM rơi vào sốc nhiệt nguy kịch sau thời gian dài tập luyện bóng đá ngoài trời nắng gắt. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hủy cơ, tổn thương gan, thận và tuỵ

Bệnh nhi được điều trị tích cực trong tình trạng duy đa cơ quan. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), đơn vị vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiệt nặng biến chứng ly giải cơ và suy đa cơ quan ở nam sinh ngụ phường Tân Phú, TP.HCM.

Bệnh nhi được đưa vào khoa Cấp cứu lúc 11h15 ngày 3/5 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao 40 độ C, tím đầu chi, huyết áp khó đo và suy hô hấp.

Khai thác bệnh sử cho thấy nam sinh thường xuyên đá bóng từ 17h đến 20h mỗi ngày tại một câu lạc bộ địa phương, cuối tuần tiếp tục tập luyện vào buổi sáng. Sáng xảy ra sự việc, em chơi bóng dưới trời nắng nóng gay gắt thì đột ngột than mệt, ngất xỉu và vã nhiều mồ hôi.

Ban đầu, bệnh nhi được đưa đến trạm y tế gần đó, chẩn đoán rối loạn tri giác chưa rõ nguyên nhân, được thở oxy, truyền dịch rồi chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, điều chỉnh đường huyết, điện giải, bù bicarbonate và chườm lạnh hạ thân nhiệt.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi rơi vào tình trạng tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng. Chỉ số lactate máu tăng cao 5,5 mmol/mL, men gan AST lên tới 1.052 đơn vị/L, ALT 2.478 đơn vị/L. Trong khi đó, các xét nghiệm viêm gan A, B, C, CMV, EBV đều âm tính.

Bệnh nhi đồng thời bị tổn thương thận cấp, tổn thương tụy và hủy cơ nặng. Chỉ số CK huyết thanh vượt 11.500 đơn vị/L, myoglobin máu gần 2.000 ng/L, còn myoglobin trong nước tiểu vượt ngưỡng 12.000 ng/mL.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng kèm ly giải cơ, tổn thương gan, tụy và thận cấp.

Theo ê-kíp điều trị, bệnh nhi phải truyền tới 12 lít dịch điện giải mới cải thiện huyết động, kết hợp thuốc vận mạch adrenalin liều thấp. Dù vậy, tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C kéo dài, các chỉ số viêm tiếp tục tăng mạnh với LDH 2.932 đơn vị/L, Ferritin 892 ng/mL, D-dimer 34.844 ng/mL và IL-6 tăng cao.

Trước diễn tiến nguy kịch, bệnh nhi được lọc máu liên tục, dùng kháng sinh, truyền máu và chế phẩm máu, điều chỉnh toan kiềm, hỗ trợ chức năng cơ quan, đồng thời bổ sung N-acetyl cysteine, vitamin K1, calci và magne.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức, tiêu hóa gan mật và thận - nội tiết, bệnh nhi dần hồi phục, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại. Chức năng gan, thận và tụy hiện đã trở về bình thường.

Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp sốc nhiệt nặng biến chứng ly giải cơ và suy đa cơ quan hiếm gặp ở trẻ em. Việc lọc máu liên tục sớm đóng vai trò quan trọng trong quá trình cứu sống bệnh nhi.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh và nhà trường hạn chế để trẻ vận động kéo dài ngoài trời nắng nóng. Trẻ nên tập luyện ở nơi thông thoáng, có mái che, mặc quần áo mỏng nhẹ, đội nón rộng vành và uống đủ nước.

Nếu phải tập luyện ngoài trời, trẻ cần được làm quen dần với thời tiết nóng, mỗi lần vận động chỉ nên kéo dài 20-25 phút và tối đa 45-60 phút mỗi ngày. Khi xuất hiện dấu hiệu mệt, chóng mặt hoặc khó chịu, cần ngừng vận động ngay và đưa vào nơi mát nghỉ ngơi.

Bác sĩ Tiến cũng lưu ý phụ huynh tuyệt đối không để trẻ một mình trong ôtô đóng kín, không bật điều hòa giữa thời tiết nắng nóng vì có thể dẫn tới sốc nhiệt nguy hiểm tính mạng.