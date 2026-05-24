Con lươn dài nửa mét xuyên thủng trực tràng, người đàn ông đau đớn vào viện

Người đàn ông 41 tuổi ở Đồng Nai vừa được cứu sống sau ca cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp khi một con lươn dài hơn 50 cm xuyên thủng trực tràng.

Dị vật là con lươn dài hơn 50 cm trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, bệnh nhân V.V.L. nhập viện lúc 11h58 ngày 23/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội, choáng nhiễm trùng do viêm phúc mạc cấp.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp khoa Cấp cứu, Gây mê hồi sức cùng các phẫu thuật viên khoa Ngoại Tổng quát đã khẩn trương hội chẩn, đánh giá đây là trường hợp bụng ngoại khoa nguy kịch và lập tức đưa bệnh nhân lên phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ mở bụng thám sát và phát hiện một con lươn dài hơn 50 cm nằm hoàn toàn trong khoang phúc mạc. Dị vật này đã xuyên thủng trực tràng, khiến lượng lớn dịch phân tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc nặng.

Ê-kíp mổ tiến hành gắp bỏ dị vật, khâu phục hồi lỗ thủng trực tràng, rửa ổ bụng nhiều lần và đặt dẫn lưu túi cùng. Đồng thời, các bác sĩ mở thông đại tràng làm hậu môn nhân tạo tạm thời nhằm chuyển dòng phân, bảo vệ vị trí khâu nối trong điều kiện ổ bụng nhiễm bẩn nặng.

Dị vật đã xuyên thủng trực tràng, khiến lượng lớn dịch phân tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc nặng. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp và rất phức tạp trong ngoại khoa. Dị vật sinh học có kích thước lớn di chuyển trong cơ thể không chỉ gây tổn thương trực tràng mà còn dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, đẩy bệnh nhân vào tình trạng sốc nhiễm trùng nguy hiểm tính mạng.

Ca phẫu thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và đội ngũ gây mê hồi sức để xử lý triệt để ổ nhiễm trùng cũng như lựa chọn phương án can thiệp tối ưu.

Hiện nguyên nhân cơ học được giải quyết nhưng bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. Người đàn ông đang bị suy đa tạng, phải an thần, thở máy và lọc máu liên tục tại khoa Hồi sức tích cực. Các y bác sĩ tiếp tục theo dõi sát các chỉ số sinh tồn để duy trì sự sống cho bệnh nhân.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo việc đưa dị vật, đặc biệt là động vật sống vào hậu môn - trực tràng do tai nạn sinh hoạt hoặc áp dụng các mẹo truyền miệng có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng và tử vong.

Khi xảy ra sự cố, người dân tuyệt đối không tự ý dùng tay hoặc dụng cụ để lấy dị vật ra ngoài vì có thể làm tổn thương ruột nghiêm trọng hơn. Chúng ta cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được xử trí kịp thời.