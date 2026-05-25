Tôi là người bảo quản xác người hiến ở TP.HCM

Nhiều người hỏi tôi có sợ không, có ngại không. Có lẽ vì tôi làm bằng cái tâm nên thấy mọi thứ bình thường. Tôi đã có gia đình, vợ con vẫn sinh hoạt bình thường với công việc của tôi. Nhiều đêm tôi đi nhận thi hài, vợ con vẫn ngủ. Tôi trở về khi trời gần sáng, rồi lại tiếp tục một ngày mới. Con tôi đôi khi hỏi tôi làm gì. Tôi chỉ nói ba đi công tác, đi nhận thi hài. Tôi không nói sâu hơn, vì con còn nhỏ. Tôi muốn con hiểu theo cách nhẹ nhàng nhất.