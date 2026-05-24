Đưa dưa chuột vào hậu môn, bé trai 13 tuổi nhập viện

  • Chủ nhật, 24/5/2026 10:45 (GMT+7)
Bé trai 13 tuổi ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới sau khi tự đưa quả dưa chuột dài gần 20 cm vào hậu môn vì tò mò.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Hải Phòng, bệnh nhi 13 tuổi được gia đình đưa đến viện trong tình trạng khó chịu vùng bụng dưới. Qua khai thác bệnh sử, bé cho biết đã tự đưa nguyên một quả dưa chuột vào hậu môn do tò mò, nhưng sau đó dị vật trôi sâu vào bên trong và mắc kẹt.

Các bác sĩ khoa Tiêu hóa đã tiến hành thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và xác định dị vật nằm sâu trong trực tràng, tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng cho đường tiêu hóa.

Dị vật được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: BVCC.

Ngay sau đó, ê-kíp đã thực hiện nội soi can thiệp để gắp dị vật ra ngoài thành công, an toàn, giúp bệnh nhi tránh được nguy cơ tổn thương nặng. Dị vật được xác định là một quả dưa chuột kích thước khoảng 3 x 20 cm.

Theo các bác sĩ, việc đưa dị vật vào hậu môn có thể gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm như rách hậu môn hoặc trực tràng, chảy máu tiêu hóa, thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, thậm chí dị vật mắc kẹt phải phẫu thuật cấp cứu.

Các chuyên gia cũng lưu ý ở lứa tuổi vị thành niên, tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết hoặc tiếp cận các nội dung không phù hợp trên mạng xã hội có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho sức khỏe.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, trò chuyện và giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi cho trẻ. Khi thấy trẻ có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, đau hậu môn, chảy máu hoặc có biểu hiện ngại chia sẻ, gia đình nên theo dõi sát và đưa trẻ đi khám sớm.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh người nhà tuyệt đối không tự ý lấy dị vật tại nhà vì có thể làm tổn thương nghiêm trọng hơn. Khi nghi ngờ có dị vật đường tiêu hóa hoặc hậu môn, trẻ cần được đưa tới cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời.

Phương Anh

Bé trai Hải Phòng nhập viện trực tràng hậu môn

