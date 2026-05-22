Vụ ca sĩ Miu Lê, Long Nhật: Vòng xoáy 'khó dừng' của ma túy

Sau loạt vụ việc của ca sĩ Miu Lê, Long Nhật, chuyên gia chống độc cảnh báo ma túy tổng hợp đang len lỏi vào giới trẻ với nguy cơ lệ thuộc và rối loạn tâm thần.

Ca sĩ Long Nhật. Ảnh: FBNV.

Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cả hai bị can đều bị khởi tố về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Long Nhật thừa nhận lệ thuộc ma túy đá

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật thừa nhận có sử dụng ma túy đá và khai mua ma túy với giá 500.000 đồng. Theo lời khai, nam ca sĩ sử dụng ma túy cùng người giúp việc kiêm quản lý tại nhà riêng. Việc mua ma túy được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản. Trong đó, 500.000 đồng là tiền mua ma túy và 500.000 đồng còn lại là chi phí vận chuyển.

Ca sĩ Đinh Long Nhật thừa nhận dùng ma túy đá từ trước Tết. Ảnh: Công an TP.HCM.

"Ma túy được mấy đứa nhỏ nhận và sử dụng ngay trong nhà của tôi. Sử dụng ma túy từ ngày 23 đến ngày 27", Long Nhật khai với cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, Long Nhật còn thừa nhận bản thân từng cảm thấy "mặc cảm và tội lỗi" vì sử dụng chất cấm.

"Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào", nam ca sĩ nói.

Theo Công an TP.HCM, kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi liên quan đến ma túy; 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Dùng ma túy một lần sẽ dẫn tới lần hai, lần ba

Trước những vụ việc liên quan đến người nổi tiếng sử dụng ma túy, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo sự xuất hiện ngày càng phức tạp của các loại ma túy tổng hợp mới.

Theo bác sĩ Nguyên, đây là nhóm ma túy "khủng khiếp nhất hiện nay" với hàng trăm biến thể hóa học khác nhau.

"Chỉ bằng vài phản ứng hóa học đơn giản, kẻ xấu có thể tạo ra chất mới vượt khỏi danh mục kiểm soát. Trong khi cơ quan chức năng còn chưa kịp nhận diện, xét nghiệm thì thị trường đã xuất hiện biến thể khác", ông Nguyên nói.

Vị chuyên gia cho rằng sự nguy hiểm nằm ở tâm lý tò mò, muốn thử cho biết của nhiều người trẻ. Không ít người cho rằng "một lần sẽ không sao", nhưng đây lại là suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm.

"Ma túy đúng như nghĩa đen của nó. Nó khiến con người lệ thuộc, say túy lúy như bị ma ám. Dùng một lần nhưng rất dễ dẫn tới lần hai, lần ba và nhiều lần sau đó", TS Nguyên nhấn mạnh.

Theo ghi nhận thực tế tại Trung tâm Chống độc, phần lớn người sử dụng ma túy không chỉ dùng một loại mà thường phối hợp nhiều chất cùng lúc. Điều này làm gia tăng nguy cơ ngộ độc, tổn thương thần kinh và rối loạn tâm thần nghiêm trọng.

Sau vụ việc liên quan ca sĩ Long Nhật, bác sĩ cảnh báo ma túy tổng hợp đang trở thành hiểm họa với giới trẻ và người nổi tiếng. Ảnh: Bendigoadvertiser.

Không chỉ các loại ma túy truyền thống, nhiều sản phẩm bị cấm như thuốc lá điện tử chứa chất gây nghiện, bóng cười hay thuốc lá nung nóng cũng được xem là "cánh cửa" dẫn tới việc thử các chất kích thích mạnh hơn.

Bác sĩ Nguyên cảnh báo khí cười N2O trong bóng cười thực chất mang đầy đủ đặc tính của một chất gây nghiện. Việc lạm dụng có thể gây tổn thương thần kinh, tủy sống, não bộ, thiếu máu cùng nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Từ câu chuyện các nghệ sĩ dính nghi án ma túy, vị chuyên gia cho rằng xã hội cần nhìn rộng hơn vào trách nhiệm của người nổi tiếng.

"Người nổi tiếng là hình ảnh được công chúng dõi theo. Nếu họ có hành vi lệch chuẩn, sẽ rất dễ tạo ra tâm lý bắt chước hoặc coi đó là chuyện bình thường. Điều này rất nguy hiểm", vị chuyên gia cảnh báo.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, môi trường giải trí vốn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro như áp lực biểu diễn, nhu cầu hưng phấn, tiệc tùng và hoạt động về đêm. Đây là môi trường mà ma túy dễ len lỏi nếu thiếu bản lĩnh và khả năng kiểm soát bản thân.

Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người nổi tiếng phải ý thức rõ sức ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Với thanh thiếu niên, chuyên gia này nhấn mạnh thông điệp tuyệt đối không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả "cho biết".

"Ma túy, cờ bạc, cá độ, lừa đảo… phải được xem là những điều đại kỵ cần tránh từ sớm. Trẻ em cần được giáo dục điều đó ngay từ nhỏ để hình thành ý thức tự bảo vệ mình", bác sĩ Nguyên nói.