Ba 'giai đoạn vàng' phát triển trí thông minh của trẻ

IQ của trẻ không hoàn toàn do di truyền quyết định mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường và giáo dục sớm. Nếu được kích thích đúng thời điểm, não bộ trẻ có thể phát triển tốt.

Nhiều người cho rằng trí thông minh của trẻ chủ yếu được quyết định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy mặc dù gene di truyền đóng vai trò quan trọng, môi trường sống và quá trình giáo dục sau sinh có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí não của trẻ.

Ngay từ khi sinh ra, não bộ trẻ đã có khoảng 10-18 tỷ tế bào thần kinh, gần tương đương người trưởng thành. Điều này cho thấy nền tảng sinh học đã được thiết lập, nhưng khả năng kết nối và phát triển của các tế bào thần kinh lại phụ thuộc mạnh vào quá trình kích thích từ môi trường.

Não bộ trẻ có tính dẻo cao, đặc biệt trong những giai đoạn nhất định được gọi là "giai đoạn vàng phát triển". Nếu được chăm sóc và kích thích đúng cách trong thời điểm này, trẻ có thể đạt được sự phát triển trí tuệ vượt trội, theo Tencent News.

Những năm đầu đời của trẻ là thời điểm rất quan trọng trong việc phát triển, kích thích trí thông minh.

Ba giai đoạn quan trọng trong phát triển trí não của trẻ

Giai đoạn 0-3 tuổi

Đây là giai đoạn quan trọng đầu tiên trong quá trình hình thành trí tuệ. Trong thời kỳ này, trẻ bắt đầu phát triển các kỹ năng vận động cơ bản như bò, đi, cầm nắm, hình thành khả năng phối hợp giữa tay - mắt. Trẻ cũng làm quen với âm thanh, ngôn ngữ và môi trường xung quanh.

Các trải nghiệm trong giai đoạn này giúp tạo nền móng cho sự phát triển của hệ thần kinh, từ đó ảnh hưởng lâu dài đến khả năng học tập và nhận thức của trẻ sau này.

Giai đoạn 3-5 tuổi

Ở giai đoạn này, não bộ và tiểu não của trẻ dần hoàn thiện. Đồng thời, các kích thích từ môi trường mà trẻ tiếp nhận cũng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Trong quá trình liên tục tích lũy kiến thức, trẻ bắt đầu hình thành những nhận thức nền tảng về thế giới xung quanh.

Khi tần suất giao tiếp và tương tác với môi trường ngày càng tăng, mạng lưới nơ-ron thần kinh trong não bộ của trẻ cũng trở nên phức tạp hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển về tư duy và khả năng nhận thức.

Giai đoạn 5-8 tuổi

Đây được xem là giai đoạn quan trọng thứ ba và cũng có ý nghĩa đặc biệt trong sự phát triển trí tuệ. Trong giai đoạn này, trẻ tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Tư duy logic và khả năng phân tích phát triển rõ rệt và não bộ của trẻ chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường giáo dục và xã hội.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm trẻ có thể tạo ra "bước nhảy" về trí tuệ nếu được định hướng và kích thích đúng cách.

Cha mẹ cần làm gì trong giai đoạn vàng?

Chú trọng giáo dục sớm và môi trường học tập

Não bộ trẻ bắt đầu học hỏi ngay từ khi mới sinh, không chỉ khi vào trường học. Do đó, cha mẹ nên tạo môi trường giàu ngôn ngữ và giao tiếp, khuyến khích trẻ quan sát và trải nghiệm. Cha mẹ cũng nên cho trẻ tiếp xúc với giáo dục sớm trước tuổi đi học.

Việc tích lũy kiến thức, ngôn ngữ và trải nghiệm giúp thúc đẩy sự phát triển trí tuệ tích lũy, vốn có ảnh hưởng lớn đến khả năng học tập lâu dài.

Khuyến khích sự tò mò và khả năng khám phá

Trẻ nhỏ vốn có bản năng tò mò mạnh mẽ. Đây chính là động lực tự nhiên thúc đẩy sự phát triển não bộ. Trong giai đoạn quan trọng của sự phát triển não bộ của trẻ, thay vì cố gắng biến trẻ thành bé ngoan, cha mẹ nên học cách buông tay đúng lúc và cho con nhiều cơ hội hơn để khám phá thế giới.

Xây dựng thói quen học tập và đọc sách từ sớm

Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng ghi nhớ của trẻ em cao hơn đáng kể vào ban đêm so với ban ngày. Điều này chủ yếu là do não bộ tự động sắp xếp thông tin trước khi ngủ, dẫn đến quá trình ghi nhớ mạnh mẽ hơn, có cấu trúc và hệ thống hơn.

Vì vậy, cha mẹ có thể duy trì thói quen đọc sách buổi tối, đọc cùng trẻ để tăng tương tác và giúp trẻ hình thành thói quen học tập tích cực. Điều này không chỉ hỗ trợ trí nhớ mà còn góp phần phát triển khả năng ngôn ngữ và tư duy lâu dài.