5 dấu hiệu nam giới đang bước vào giai đoạn mãn dục

Theo chuyên gia tiết niệu, tình trạng thiếu hụt testosterone và mãn dục nam đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn, ngay từ tuổi ngoài 30.

Tình trạng thiếu hụt testosterone đang ngày càng trẻ hóa. Ảnh: Freepik.

Chia sẻ trong một chương trình về sức khỏe nam giới, bác sĩ tiết niệu Trương Anh Kiệt (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết mãn dục nam không phải là vấn đề chỉ gặp ở người cao tuổi. Trên thực tế, ngày càng có nhiều trường hợp xuất hiện các biểu hiện điển hình từ khi mới ngoài 30 tuổi.

Theo một tổng quan nghiên cứu đăng trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, nồng độ testosterone ở nam giới bắt đầu giảm dần từ khoảng 35 tuổi. Khi hormone này suy giảm đến một ngưỡng nhất định và kéo theo các thay đổi rõ rệt về thể chất, tinh thần cũng như chức năng sinh lý, người bệnh có thể bước vào giai đoạn mãn dục nam.

Testosterone chủ yếu được sản xuất tại tinh hoàn và tăng mạnh từ tuổi dậy thì. Đây là hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, sức mạnh thể chất, mật độ xương, ham muốn tình dục và cả sự ổn định về cảm xúc. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đang khiến quá trình suy giảm testosterone có xu hướng diễn ra sớm hơn.

Để sàng lọc tình trạng thiếu hụt hormone nam, các bác sĩ thường sử dụng bảng câu hỏi ADAM (Androgen Deficiency in Aging Males) - công cụ được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nếu xuất hiện từ 3 dấu hiệu trở lên trong số các triệu chứng dưới đây, nam giới nên cân nhắc thăm khám chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu.

Giảm ham muốn tình dục, chất lượng cương dương kém hơn

Đây thường là thay đổi được nhận thấy sớm nhất. Nam giới có thể cảm thấy hứng thú tình dục giảm dần hoặc khả năng cương dương không còn như trước. Theo bác sĩ Trương, mức độ cương dương phản ánh khá rõ tình trạng nội tiết tố, do đó những thay đổi kéo dài không nên bị xem nhẹ.

Số lần cương dương buổi sáng giảm rõ rệt

Cương dương vào buổi sáng được xem là một trong những dấu hiệu phản ánh tương đối khách quan sức khỏe nội tiết ở nam giới. Thông thường, hiện tượng này có thể xuất hiện vài lần mỗi tuần. Nếu tần suất giảm đáng kể hoặc gần như biến mất trong thời gian dài, đó có thể là tín hiệu cho thấy testosterone đang suy giảm.

Dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng và khó tập trung

Nhiều người mô tả cảm giác sức khỏe kém hơn trước dù khối lượng công việc không thay đổi. Họ thường xuyên cảm thấy uể oải, dễ buồn ngủ vào ban ngày, làm việc kém tập trung hoặc mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành các công việc quen thuộc. Đây là biểu hiện khá phổ biến khi testosterone ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Khối cơ giảm dần, mỡ bụng tăng lên

Một số nam giới nhận thấy việc tập luyện không còn mang lại hiệu quả như trước. Cơ bắp khó phát triển hơn, cơ thể kém săn chắc trong khi vòng bụng lại ngày càng lớn dù chế độ sinh hoạt không thay đổi nhiều. Điều này có thể liên quan đến vai trò của testosterone trong quá trình duy trì khối cơ và kiểm soát phân bố mỡ trong cơ thể.

Tâm trạng thất thường, giảm động lực trong cuộc sống

Sự suy giảm testosterone không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động đến cảm xúc. Nam giới có thể trở nên dễ cáu gắt, lo âu, thiếu kiên nhẫn hoặc mất hứng thú với những sở thích từng yêu thích. Không ít trường hợp nhầm lẫn những biểu hiện này với căng thẳng hoặc trầm cảm, trong khi nguyên nhân có thể xuất phát từ sự thay đổi nội tiết.

Các chuyên gia lưu ý những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc mãn dục nam. Tuy nhiên, nếu nhiều dấu hiệu xuất hiện cùng lúc và kéo dài, đặc biệt ở người từ 35 tuổi trở lên, việc thăm khám sớm sẽ giúp xác định nguyên nhân và có hướng can thiệp phù hợp, tránh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài.