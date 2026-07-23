4 dấu hiệu cảnh báo bà bầu thiếu máu do thiếu sắt

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng phổ biến trong thai kỳ. Nhận biết sớm các dấu hiệu sẽ giúp mẹ bầu điều trị kịp thời, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Khi mang thai, nhu cầu sắt của cơ thể tăng lên đáng kể để tạo thêm hồng cầu, đáp ứng sự gia tăng thể tích máu của mẹ và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi cũng như nhau thai.

Nếu chế độ ăn không cung cấp đủ hoặc cơ thể hấp thu sắt kém, mẹ bầu rất dễ bị thiếu máu do thiếu sắt. Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), đây là một trong những tình trạng dinh dưỡng phổ biến nhất ở phụ nữ mang thai.

Mệt mỏi kéo dài, cơ thể luôn thiếu năng lượng

Theo Mayo Clinic, mệt mỏi là triệu chứng thường gặp trong thai kỳ, nhưng nếu cảm giác kiệt sức kéo dài, nghỉ ngơi vẫn không cải thiện, mẹ bầu nên cảnh giác với nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Sắt là thành phần quan trọng để tạo hemoglobin - protein trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi lượng hemoglobin giảm, các cơ quan không nhận đủ oxy, khiến mẹ bầu luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống, giảm khả năng tập trung và dễ buồn ngủ ngay cả khi không hoạt động nhiều.

Thiếu máu do thiếu sắt khiến mẹ bầu luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống, giảm khả năng tập trung và dễ buồn ngủ ngay cả khi không hoạt động nhiều. Ảnh: Shutterstock.

Da xanh xao, môi nhợt nhạt và thường xuyên chóng mặt

Một trong những dấu hiệu khá điển hình khác là da trở nên xanh xao, môi nhợt nhạt, bớt hồng hào, niêm mạc mắt hoặc móng tay trắng hơn bình thường.

Ngoài ra, mẹ bầu có thể thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, đặc biệt khi thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng. Nguyên nhân là lượng oxy cung cấp cho não giảm do thiếu hồng cầu. Nếu tình trạng này xuất hiện nhiều lần hoặc kèm theo cảm giác choáng váng, cần đi khám để được xét nghiệm máu xác định nguyên nhân.

Tim đập nhanh, khó thở dù vận động nhẹ

Khi cơ thể thiếu oxy, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đến các cơ quan. Vì vậy, nhiều mẹ bầu bị thiếu máu do thiếu sắt thường có cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp hoặc đánh trống ngực.

Bên cạnh đó, chỉ cần leo vài bậc cầu thang hoặc đi bộ quãng ngắn cũng có thể khiến mẹ bầu cảm thấy hụt hơi, khó thở hơn bình thường. Nếu những biểu hiện này xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở giai đoạn giữa và cuối thai kỳ, mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ để được kiểm tra và bổ sung sắt nếu cần.

Thèm nhai đá hoặc các vật không phải thực phẩm

Theo Mayo Clinic, một số người thiếu sắt có thể xuất hiện hội chứng Pica - tình trạng thèm ăn hoặc nhai những thứ không phải thực phẩm như đá lạnh, đất sét, giấy hoặc tinh bột.

Đây là dấu hiệu khá đặc trưng của thiếu sắt nhưng thường bị bỏ qua vì nhiều người cho rằng đó chỉ là một sở thích nhất thời trong thai kỳ. Nếu mẹ bầu bỗng nhiên có cảm giác muốn nhai đá liên tục hoặc thèm các vật lạ, nên đi khám để được đánh giá tình trạng thiếu máu và bổ sung sắt đúng cách.