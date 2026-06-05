Chịu đựng vòng một nặng 3,5 kg, người phụ nữ phải phẫu thuật gấp

Khối u ở ngực phải lớn dần theo thời gian, gây đau tức và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt nhưng người phụ nữ 50 tuổi vẫn chần chừ không đến bệnh viện.

Khối u vú phát triển nhanh, lớn như quả bưởi và nặng gần 4 kg khiến người phụ nữ 50 tuổi đau tức, sinh hoạt khó khăn.

Các bác sĩ tại Bệnh viện K (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u tuyến vú có đường kính hơn 25 cm, nặng 3,5 kg cho nữ bệnh nhân V.T.M.A. (50 tuổi, quê Ninh Bình), đồng thời bảo tồn được tuyến vú.

Một năm âm thầm chịu đựng khối u ngày càng lớn

Theo các bác sĩ, trước khi nhập viện, chị A. đã nhận thấy ngực phải xuất hiện khối bất thường và phát triển nhanh. Tuy nhiên, vì tâm lý e ngại, chị không đi khám mà cố gắng chịu đựng trong thời gian dài.

Theo thời gian, khối u liên tục tăng kích thước, gây chèn ép khiến vùng ngực căng tức, đau đớn, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hàng ngày. Chỉ đến khi không thể tiếp tục chịu đựng, người bệnh mới đến Bệnh viện K thăm khám.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u xơ tuyến vú phải kích thước rất lớn, đường kính khoảng 25 cm.

TS.BS Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh cơ sở Quán Sứ, cho biết khi nhập viện, sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân vẫn ổn định nhưng hai bên vú mất cân đối rõ rệt do khối u phát triển quá lớn.

"Khối u ở vú phải có mật độ cứng chắc. Qua khai thác bệnh sử và các kết quả cận lâm sàng, chúng tôi nhận thấy khối u đã tồn tại từ lâu nhưng tiến triển nhanh trong thời gian gần đây. Nếu tiếp tục để kéo dài, người bệnh có nguy cơ đối mặt với tình trạng vỡ u, chảy máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống", bác sĩ Khoa cho biết.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nhằm cắt bỏ toàn bộ khối u, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa tuyến vú cho người bệnh.

Ca phẫu thuật được thực hiện với sự chuẩn bị của ê-kíp bác sĩ khoa Điều trị theo yêu cầu cơ sở Quán Sứ.

Loại bỏ thành công khối u nặng 3,5 kg

Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u có đường kính khoảng 26 cm, nặng 3,5 kg. Do khối u có kích thước rất lớn, ê-kíp đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ mất máu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.

Theo TS.BS Phạm Hồng Khoa, đây là trường hợp cần được can thiệp phẫu thuật sớm bởi khối u đã gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thể chất lẫn tâm lý của bệnh nhân.

"Nếu không được phẫu thuật kịp thời, khối u hoàn toàn có thể vỡ hoặc loét, gây đau đớn và kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Điều đáng tiếc là bệnh nhân đã trì hoãn việc đi khám trong thời gian khá dài kể từ khi phát hiện bất thường.

Nếu tổn thương được phát hiện từ giai đoạn sớm, khi khối u còn nhỏ, việc điều trị sẽ đơn giản hơn rất nhiều, thời gian hồi phục nhanh hơn và người bệnh cũng không phải chịu áp lực tâm lý kéo dài. Việc phẫu thuật thành công và bảo tồn được tuyến vú sẽ giúp người bệnh cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Khoa chia sẻ.

Hiện tại, sức khỏe của chị A. ổn định sau phẫu thuật. Việc loại bỏ khối u khổng lồ cũng giúp chị giảm đáng kể cảm giác nặng nề, đau tức và thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Các bác sĩ đã hướng dẫn người bệnh chế độ chăm sóc hậu phẫu, vệ sinh vết mổ, dinh dưỡng và theo dõi các dấu hiệu bất thường. Nếu được chăm sóc tốt, kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, vết thương có thể ổn định sau khoảng 5-7 ngày.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo phụ nữ cần chủ động theo dõi sức khỏe, khám định kỳ và không nên bỏ qua những thay đổi bất thường ở tuyến vú.

Việc tự kiểm tra vú thường xuyên giúp phát hiện sớm các dấu hiệu như xuất hiện khối bất thường, đau kéo dài, thay đổi hình dạng vú hoặc núm vú, tiết dịch bất thường... Khi có bất kỳ triệu chứng nghi ngờ nào, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.