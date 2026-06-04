Bệnh nhân phản ánh chi phí điều trị ung thư quá lớn, Bộ Y tế nói gì?

Trước kiến nghị của người dân, Bộ Y tế cho biết đang xem xét bổ sung thuốc Ixazomib và nhiều thuốc ung thư mới vào phạm vi thanh toán BHYT.

Bệnh nhân ung thư điều trị tại Bệnh viện K. Ảnh: Việt Linh.

Cuộc chiến với bệnh ung thư không chỉ là hành trình giành giật sự sống mà còn là bài toán kinh tế đầy áp lực đối với nhiều gia đình. Với bệnh nhân đa u tủy xương, chi phí điều trị bằng các thuốc đặc hiệu có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi đợt, trong khi không phải loại thuốc nào cũng nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Mới đây, người nhà một bệnh nhân mắc đa u tủy xương đã phản ánh tới cơ quan chức năng về việc phải tự thanh toán gần 50 triệu đồng cho mỗi đợt điều trị bằng thuốc Lenalidomide 25 mg và Ixazomib 4 mg. Theo gia đình, khoản chi phí kéo dài này đã vượt quá khả năng tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị của người bệnh.

Từ kiến nghị của người dân về việc mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đối với các thuốc điều trị ung thư, Bộ Y tế đã có văn bản trả lời, làm rõ tình trạng chi trả hiện nay đối với Lenalidomide và kế hoạch xem xét bổ sung thuốc Ixazomib vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong thời gian tới.

Bộ Y tế cho biết đối với thuốc Lenalidomide 25 mg, hiện hoạt chất Lenalidomide dạng uống đã nằm trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hiện chỉ quy định theo tên hoạt chất, không quy định cụ thể về nồng độ hoặc hàm lượng thuốc. Ảnh: Unsplash.

Cụ thể, thuốc đã được quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, với số thứ tự 421 trong danh mục.

Theo Bộ Y tế, danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hiện chỉ quy định theo tên hoạt chất, không quy định cụ thể về nồng độ hoặc hàm lượng thuốc. Do đó, thuốc Lenalidomide hàm lượng 25 mg đường uống hiện thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, việc người bệnh có được sử dụng thuốc cụ thể nào còn phụ thuộc vào kế hoạch mua sắm, đấu thầu của từng cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện có trách nhiệm xây dựng nhu cầu, tổ chức đấu thầu và cung ứng thuốc theo quy định nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị cho người bệnh.

Đối với thuốc Ixazomib 4 mg, Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ sung danh mục thuốc hóa dược được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo dự kiến, trong đợt cập nhật danh mục sắp tới sẽ có thêm nhiều loại thuốc thế hệ mới, hiệu quả điều trị cao được xem xét đưa vào phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong số đó có thuốc Ixazomib.

Hiện Bộ Y tế lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, đơn vị và người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để hoàn thiện dự thảo thông tư cùng danh mục thuốc đi kèm trước khi ban hành.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc bổ sung thuốc mới vào danh mục bảo hiểm y tế phải được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Với những thuốc có chi phí điều trị cao, cơ quan quản lý sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi quyết định phạm vi thanh toán.

Trong một số trường hợp, thuốc có thể chỉ được thanh toán khi đáp ứng các điều kiện nhất định hoặc được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo một tỷ lệ cụ thể thay vì thanh toán toàn bộ.